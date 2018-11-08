中方向薩國提供資金援助？ 陸外交部：與台灣所稱的金援外交沒有關係

2018年11月08日 17:18 旺報 呂佳蓉

針對媒體報導，7日薩爾瓦多總統表示，中方將向薩爾瓦多提供資金援助用於發展社會和科技專案，對於中方做法是否屬於此前台灣指責中方為拉攏其友邦而實施的金援外交，大陸外交部發言人華春瑩表示，中方為薩爾瓦多提供的支援和幫助，與台灣聲稱的所謂金元外交沒有任何關係。

華春瑩表示，有報導稱中方將向薩方提供援助，中薩關係基於政治原則，著眼共同發展。從兩國友好和南南合作精神出發，中方願為薩爾瓦多經濟社會發展提供力所能及的幫助。有關援助將聚焦薩方緊迫的民生需求，比如賑災糧食、災區供水設備、貧困學生學習設備等，普惠薩爾瓦多社會和普通民眾。

華春瑩指出，習近平與薩爾瓦多總統桑切斯1日在北京舉行會談。習近平強調，中薩建交順應歷史潮流，符合兩國根本和長遠利益。中方願與薩方攜手努力，蹄疾步穩推進兩國友好交往合作，造福兩國人民。

華春瑩指出，中方願本著政府指導、企業主體、市場運作、互利共贏的原則同薩方開展基礎設施等領域合作，支持有實力的中國企業赴薩爾瓦多投資興業。中方願在教育、醫療、供水、防災等方面向薩方提供支援，願向薩方提供更多獎學金生名額，同薩方加強人力資源培訓合作，將薩爾瓦多列為中國公民組團出境旅遊目的地國。中國和薩爾瓦多之間的友好交往合作正在快速展開和推進。

(旺報 )