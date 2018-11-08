ARCADIA電子音樂節 周六嗨翻大佳河濱

2018年11月08日 17:21 中時 潘鈺楨

ARCADIA主打森巴叢林風。（COSMOS LIVE! 提供）

「義大利型男兄弟冠軍檔」VINAI。（COSMOS LIVE! 提供）

來自英國的最狂電子音樂節ARCADIA，這回結合西班牙最強派對elrow，由台灣、西班牙、英國3方共200名的工作團隊，力邀9國12組各類電音No.1好手與DJ Mag百大DJ 共15人，本周六11月10日齊聚大佳河濱公園，共同打造全球首創、台灣落地的雙國際品牌電子音樂節新記錄！

ARCADIA以電子音樂節的獨特故事性與舞台聞名於世界。今年一樣會帶來一段最完整的多人聯合空中飛人特技行動劇場，在360度舞台上空與高溫人造火柱旁進行極限演出，講述一段巨神造訪地球改造人類污濁心靈的故事。ARCADIA的音樂取向在全球均以多元曲風聞名，此次主辦單位邀請駐上海MYST的台灣女DJ：DJ Pink開場，並以在美國相當知名的「闇黑精靈」mija與「YouTube億萬國歌製造機」Showtek作為日落前的主力演出。而英國「Dubstep天王」Zomboy 與「義大利型男兄弟冠軍檔」 VINAI 則是 Landing Show 前後的主要節目。最後由「埃及電音之神」 Aly & Fila 的傳思仙樂收尾，給樂迷一個最完整的歡送大蜘蛛音樂之旅。

歐陸頂尖DJ聯合百大DJ飄洋過海帶來的樂音是這場電子音樂節的重要元素。主辦單位COSMOS LIVE! 另外特別邀請西班牙最強派對elrow來台，帶來體驗式主題的森巴叢林風，結合ARCADIA沉浸式舞台與原裝Landing Show，雙重國際品牌音樂節的沉浸式體驗，並加上周邊遊樂服務等多樣享受，勢必再讓點子音樂迷大喊痛快難忘。

elrow邀請來台的國際DJ陣容也都是全球派對第一聖地Ibiza的頭號人物。Steve Lawler曾入選世界百大DJ榜席次10次，最高席次為第9名，過去曾來訪數次台灣的他深受本地樂迷喜愛，也是英國倫敦指標夜店Fabirc、Egg與Ibiza夜店邀請排行榜頭號嘉賓。而Dosem是西班牙近年最受注目的DJ、他的演出與創作備受傳奇DJ John Digweed推崇，也是Sónar、Ultra、Awakenings與BPM等大型音樂祭的常客。而在多倫多出生的Carlo Lio才氣橫溢，是 Ibiza島上舞客第一心頭好，從Space到Amnesia等全球知名舞廳，都能見他以科技風動感節奏搖滾舞池，帶領舞客進入外太空的忘我之旅。2011年起 ，Carlo Lio開始定期駐紮在巴塞隆納，並經過BMP、Creamfileds、Resistance與Awakenings等頂級音樂祭歷練，更證明他能滿足每一對挑剔的耳朵。

而另2位elrow帶來的世界指定巡迴則各有魅力：Marc Maya不單是elrow的指定巡迴；更是夜店Space的演出常客，而elrow在IBIZA的演出都會有他的出現。水行俠的外表供輸著澎湃的舞池能量。Eddy M非常年輕，可手底功夫十分老練具備水準，並且已經和許多巨星ＤJ同台暖場過。同時他具有強烈個人特色的作品已經被許多大咖DJ像是Wally Lopez、Karotte、Marco Carola認證被強力播放，同時他也是elrow在IBIZA最棒的夜店Amnesia派對時的指定駐場。

elrow本次參加的原裝主題是Sambowdromo Do Brazil森巴叢林。所有演員舞者與服裝道具都是百分之百原裝從西班牙來台，共計有超過30名演員及舞者將與樂迷同歡。參加這場電子音樂節的朋友走進現場將看見一座巨型天幕帳棚，裡面充滿鮮豔螢光的奇花異草道具，還有一架墜落在叢林的飛機舞台，裡面載滿國際級DJ在表演，舞台下森巴女精靈和綠巨人一同狂歡的百年奇景在眼前發生。「體驗式派對」是最新潮的派對玩法，每場活動就算主題相同也玩起來感受不同。elrow 全球已經開發出超過30種以上主題，本次活動更帶來5次以上的行動劇院秀，叢林中的嘉年華會絕對是讓人羨慕的網美拍照打卡好地點。

「2018 Arcadia Taiwan – FINAL LANDING 」

活動日期：2018年11月10日 (六)

活動時間：13:30 - 22:00 (13:30開始入場)

活動地點：台北市大佳河濱公園 (十號水門)

售票系統： KKTIX購票網站 ＆ 全家便利商店FamiPort

住房套票及app售票：FunNow 最懂生活的APP

活動票價：

一般票 Phase 3 GA $ 3200元

青少年一般票 Teen GA $2,450元

VIP票 $4,600元

票價連結：

快去購票 : https://bit.ly/2KghCYl 青少年票 : https://bit.ly/2KubhrK

(中時 )