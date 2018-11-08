雲林》第三勢力11日大會師 施明德將挺王麗萍選雲林縣長

全國第三勢力11日將在雲林縣長候選人王麗萍（右）競選總部大會師，王強調「票投辣董（指王自己）就是支持第3勢力」，籲請選民支持她，讓台灣第三勢力成為新政治力量。（許素惠攝）

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全國第三勢力11日將在雲林縣長候選人王麗萍競選總部大會師，最受矚目的是前民進黨主席施明德也會來力挺王，王強調，北高的政治改變不是改變，濁水溪畔的雲林改變才是真改變，因為草根的力量是重點，她要讓雲林成為翻轉台灣政治困境的前哨站。

「票投辣董（指王麗萍），就是支持第『3』勢力」，王麗萍競選總部發言人蔣耀賢指出，第三勢力的進步力量除了為王站台助講外，當天並同時啟動臉書大頭貼及封面照片串連支持運動，展現台灣新力量。

出席參與全台第3勢力大會師各領域人士，包括前民進黨主席施明德、台聯黨主席劉一德、社民黨范雲、綠黨吳紹文、台灣國際綠人代表文魯彬、民國黨代表、建國女將前立委陳婉真、建國音樂家王明哲、哲學音樂家沈懷一、客家歌手林生祥、台灣左翼聯盟代表、人民火大聯盟鄭村棋、日日春公娼運動代表、伴侶盟許秀雯律師、簡至潔，東奧正名公投代表陳政德、台灣永續聯盟陳建志、主婦聯盟許秀嬌、國會監督聯盟張宏林、公民影音資料庫管中祥、差事劇場鍾喬、美濃愛鄉協進會鍾秀梅、美濃田野學會溫仲良、洪雅書局余國信、公平貿易咖啡吳子鈺、屏東縣議員蔣月惠議員、歐巴桑聯盟代表、反TPP健將蘇偉碩醫師、青芽兒主編舒詩偉、利仁基金會甘銘源建築師、斗六太平大街理事長關有仁、西螺藝術兵營張妙祝、螺陽文教基金會董事長何美慧、西海岸守護大聯盟許震唐、新故鄉文教基金會廖嘉展、新港文教基金會陳錦煌、鹿港囝仔張敬業、摩爾花園李松根教授、台灣舞踏藝術家吳文翠、白色恐佈研究者黃惠君、前新潮流雜誌總編阿里，六輕影像小組林泰洲、紀錄片導演陳韻如等人、台灣畫家陳來興、魯希文⋯⋯等等諸多台灣真正長期在草根經營，堅守做自己價值的第3勢力朋友，從事社會運動與文化藝術界朋友都將前來。

(中時 )

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