無法代表國家參加奧運 高俊雄：選手不樂見的狀況

2018年11月08日 17:22 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

這個月24日就要進行九合一選舉，10個公投中不少議題相當受台灣民眾注目，其中一項就是2020東京奧運正名，對此今天體育署署長高俊雄表示，公投結果沒有所謂最壞，但如果不幸國家奧會被停權，選手無法代表國家參加奧運，只能以無國籍的「奧運難民隊」參賽，這種情況不是選手要的。

贊成正名、反對正名，隨著選舉日接近也越來越受到關注，對於公投結果，高俊雄說：「沒有所謂最壞，即使過了也不是什麼最壞。畢竟公投本來就是民主國家人民表達民意的一種法律途徑，公投過程及結果政府是一定要尊重的。」

高俊雄補充：「從選手維護，選手代表國家出賽來看，我一直強調，選手參加奧運會，一定是代表國家參賽，意義才會彰顯出來，而不是政府出狀況，選手參加refugee team(難民代表隊，不是代表國家，只能代表國際奧會參加奧運)，我想這個在台灣沒有人樂見掉到這種狀況。包括那一天去開體發會跟盧彥勳聊，那種狀況(無法代表國家參加奧運)不是選手所要的，我們要代表國家參賽的權益，這個也是大家共同的目標，就好像我們組最強的中華棒球隊打進東京奧運，目標都是一樣的。」

從日前中華奧會公布的國際奧會來函，可以得知就算正名公投通過，想要更換隊名參加奧運也很難實現，高俊雄回應：「現在還沒投票，就等投票結果出爐再說吧！但我認為不見得民意會跟中華奧會對抗。不管怎麼樣，這麼多人展現民意，一方面中華奧會在國際奧會認可的組織下，也必須維持國際奧會憲章第27條獨立自主的運作，這些其實看起來至少不應該會衝突。」

(中時電子報)