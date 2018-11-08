更保73年北三會慶祝表揚有功人士

慶祝更保73年，北三分會舉辦慶祝表揚活動。（張孝義攝）

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會場同步展出監所收容人的技能作品。（張孝義攝）

台灣更生保護會台北、士林、新北分會慶祝台灣更生保護會成立73周年，8日在法務部5樓大禮堂舉辦慶祝大會暨表揚協助推展更生保護事業有功人士及團體獎牌等，感謝各界對更生保護工作的貢獻，並宣導更生保護法規及相關訊息，以推廣更生保之理念、鼓勵民眾投入更生保護關懷服務行動。

更生保護會董事長王添盛致詞中肯定北三分會歷年來積極配合推行更生保護在地化服務創新與活化方案，深化更生人及其家庭服務，並感謝各位更生輔導員犧牲時間、奉獻熱情，發揮耐心與愛心來關懷陪伴輔導更生朋友，沒有如此大愛無私的犧牲與奉獻，更生保護工作就難以推展。

此外，王添盛也期盼更生朋友，雖然人生有過不良紀錄，但能夠正面面對並接受不再完美的人生履歷，並且在深深地沉澱與檢討問題所在後，放下過去的執念，大破大立，重新建立正向、正面的人生觀，再配合更生輔導員輔導措施堅定信念、灌輸熱情，腳踏實地一步一步前進，總有一天可以達成成功更生的目的。

大會主要表揚在更生保護上無私奉獻自己的時間與熱情，並以耐心聆聽、傾心關懷，致力協助更生人復歸社會而貢獻卓著的有功人士。

會場同步由台北分會分會合作展示「法務部矯正署台北監獄」、「法務部矯正署新店戒治所」收容人銅雕、天目茶壺文創及聚寶盆與彎月龍柏文昌筆等作品，及士林分會合作「法務部矯正署台北女子看守所」的生活彩繪藝術班，與新北分會合作「法務部矯正署台北看守所」的蝶古巴特、藍染班等作品，藉由美學及手作之塑造，於收容期間習得技能專長、培養耐性，在不斷創造作品中得到自我滿足感與成就感。也期盼藉由作品展示讓社會大眾見證他們努力學習與創作後，也能做出不凡的作品，並給與正向的肯定與接納。

(中時 )

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