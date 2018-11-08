青農種田找不地租地　李進勇：台糖應以合理價位大規模釋出

2018年11月08日 17:26 中時 周麗蘭

台糖土地出租議題近日高度受關注，雲林縣長李進勇８日與雲林縣青商會員座談，一名青農訴苦租耕地不易；李進勇表示，台糖農地只重一些甘蔗產值並不高，希望台糖農地能夠以合理的價位大規模釋出，提供給年輕人創業。

在西螺種田的青商會員表示，年輕人不是不願回雲林接棒務農，是耕地租金太貴，許多老人家寧可荒蕪也不出租，他從2.5分地種到2.2甲地花了2年。

李進勇表示，確實許多老農為了農保資格，1、2分地也在耕作，勞動力不足下，產值相當低，過去農地雖有「小地主大佃農政策」政策鼓勵青農租地耕作，但效果不是很好。

李進勇說，對老人家而言一分地兩分地是老本，想突破老人家的農地利用觀念很困難，最好的方式是台糖大規模釋出土地，因為台糖農地產值並不高，只種一些甘蔗，希望台糖農地能夠以合理的價位釋出，提供給年輕人創業。

他舉例，現在麥寮鄉一帶有一個台糖土地釋出的「大糧倉計畫」，約有200 公頃作為雜糧生產專區，台糖土地若能適度釋出土地，比起整合個別農地比較快。

李進勇指出，現在種田高度機械化，有一個60多歲歐吉桑最近告訴他還種8甲稻田，他認為一定會賺錢。他認為，一個年輕人如果給3甲地就能夠養家活口了，只要讓年輕能夠養家活口加上一定程度的生活品質，會願意回鄉投入的。

(中時 )