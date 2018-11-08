旭光國中科學館落成啟用 為投縣科學教育開啟新頁

▲旭光高中科學館落成剪綵式，由左至右為縣議員李洲忠、簡景賢、立委馬文君、縣長林明溱、校長何光明、教育處長李孟珍。（楊樹煌攝）

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▲立委馬文君指旭光科學館的落成，要感謝當時行政院長吳敦義核准經費，帶給南投縣學生有優質的科學研究環境。（楊樹煌攝）
▲旭光高中科學館的星象環景教室360度圓頂螢幕，可身歷其境欣賞星象介紹。（楊樹煌攝）
▲斥資總工程費和設備經費達1億5千餘萬元興建完成的旭光高中科學館。（楊樹煌攝）

擁有多項創新設施的科學館，使得旭光高中搖身變為南投縣唯一科學教育發展重點學校，今8日該校的科學館舉行落成啟用典禮，南投縣長林明溱、立委馬文君、縣議員簡景賢、李洲忠及教育處長李孟珍等都到場主持剪綵，並期盼科學館落成，有助提升南投科學研究風氣。

南投縣立旭光高中設有國中部及高中部，是縣內第一所完全中學，為讓學生在12年國教課綱具備科技資訊素養能力，在前副總統吳敦義擔任行政院長時，經立委馬文君及各界代表共同努力下，開始籌設科學館興建，歷時2年多，終於落成啟用，典禮由校長何光明主持，林縣長與各界貴賓共同剪綵，慶祝科學館的落成。

科學館共分6層樓，1樓為科學常態展區與多功能教室，2樓設為演講廳，3、4樓設有化學、物理、地科、生物等實驗室，5樓為星象教室，6樓則是天文台，貴賓們在落成儀式後進入環景教室，透過360度圓頂螢幕，有如身歷其境般的欣賞星象介紹影片。

林縣長表示，科學館總工程費約1億2千餘萬元，硬體設備8,864萬元，國教署補助6,204萬元、縣府自籌配合款2,660萬元，其中縣議員簡景賢、李洲忠動支660萬元配合款；內部設施3,250萬元由國教署補助2,275萬元、縣府自籌配合款975萬元，用來購置實驗器材、數位星象儀、天文台等設備。

立委馬文君指出，科學館的落成，感謝當時行政院長吳敦義核准經費，帶給南投縣學生有優質的科學研究環境，未來還可以與台中科博館交流，為南投培養更多優秀的學生。

何校長說，科學館落成啟用是旭光高中50周年校慶系列活動之一，科學館成立在南投縣具領航作用，內部有化學、物理、地科、生物等實驗室，尤其星象教室與天文台更可媲美台中科博館，可提供各國中小實驗操作，精進科學教育領域。

(中時 )

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