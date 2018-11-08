批韓國瑜租地辦學 網友起底蔡玉真曾拒絕酒測

名嘴蔡玉真參選新北市新莊區昌平里長。（吳岳修攝）

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中時電子報

名嘴蔡玉真日前在臉書指出，國民黨高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬家族，在雲林辦維多利亞雙語學校，是向台糖租地18,010坪，每月租金是每坪8元。不過蔡玉真被網友起底，曾經在2015年2月27日拒絕酒測被開9萬元罰單，蔡玉真今（8）日在臉書說，別再用「酒駕」圍剿我了，我是「不會吹」，吹不出數字，並說她要抵制韓國貨！

名嘴蔡玉真6日在臉書上指出，國民黨高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬家族，向台糖租地18010坪辦維多利亞雙語學校，年租金172萬，算起來坪土地一年租金95元，每月租金是每坪8元。

而韓國瑜6日下午出席「大高雄巨型智慧城市治理論壇」，會後回應此議題，韓國瑜指出：第一，台糖租地給學校，維多利亞是否是全台唯一學校？第二，合不合法？第三，台糖租給他校，請問收費標準有沒有不一樣？「如果一樣，有什麼問題？」

不過蔡玉真也被網友發現，她曾經於2015年2月27日深夜11時許，駕車行經北市忠孝西路車行地下道時，看見出口處有警方攔檢，竟在地下道直接停車，員警攔查聞到車內酒味濃厚要求酒測，蔡連吹氣2次都不成功，改以觀察檢測過關，雖躲過公共危險罪，警方仍開出拒測9萬元罰單。監理站日後將對她吊照3年並強制上4小時安全講習課程。

PTT鄉民稱，「這樣是不是可以候補當行政院發言人了？」

蔡玉真今（8）日也在臉書表示，別再用「酒駕」圍剿我了，我是「不會吹」，吹不出數字。

蔡玉真批評韓國瑜是什麼角色？雲林人會不知道？叫賣官亂喊，地攤貨就能變精品？？並說她要抵制韓國貨！

(中時電子報)

文章來源：PTT

文章來源：蔡玉真臉書

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