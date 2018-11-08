新竹》林智堅競選主題曲「自由新竹風」首播

2018年11月08日 17:35 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅（中）此次選舉打破傳統選舉方式，8日再發表頗有創意並富有熱情又勵志的競選MV「自由新竹風」。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅（中）此次選舉打破傳統選舉方式，8日再發表頗有創意並富有熱情又勵志的競選MV「自由新竹風」。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅（中）此次選舉打破傳統選舉方式，8日再發表頗有創意並富有熱情又勵志的競選MV「自由新竹風」。（陳育賢攝）

林智堅感謝4年前市民給他機會，打造1個改變城市的舞台，他這次還要再邀請年輕人與他站在一起，讓他的選舉很不一樣。（陳育賢攝）

年底大選拚人氣、也拚創意，新竹市長候選人林智堅以「明日新竹」作為競選口號，音樂人吳永吉、劉逸達特別以明日新竹為主軸，為林智堅譜寫競選主題曲《自由新竹風》，將「幸福工程」各項建設融入MV中，詞曲容易上口且熱情奔放，8日的首播立即獲廣大迴響。

林智堅競選總部表示，曾創作「麥香主題曲」而走紅的音樂人劉逸達是在地新竹人，當年的麥香主題曲在網路點閱人次已超過550萬，此次他與董事長樂團主唱吳永吉更為林智堅競選主題曲《自由新竹風》作曲、填詞，文中並以明日新竹與幸福工程為內容，讓人聽1次就能夠哼上幾句，多聽幾次就能朗朗上口。

劉逸達表示，他是土生土長新竹人，從未離開過新竹，很高興能與吳永吉、董事長樂團協力完成這首歌，一直以來他很想為新竹市多做點事，這次藉由這首歌詞，可以把對新竹市的期盼、祝福表達出來。

他說，當初填詞時的想法與市長競選口號「明日新竹」傳達的精神不謀而合，希望年輕人可以像新竹的風一樣，把生氣、種子吹到新竹的土地，茁壯發芽。

林智堅指出，新竹是1個風的城市，希望透過這首節奏輕快的《自由新竹風》，讓選舉工作更加愉快，也呼應他3不1要的選戰原則，不抹黑、不攻擊、不造謠，要提出政見跟願景來說服市民，也盼選舉不分年齡層，大人、小孩都可以共同參與。

他說，競選歌詞中「你好，吃飽袂，入來泡茶」是要讓大家感受到新竹的人情味；「承蒙你，恁仔細」融入客語呼應城市族群多元；「青春的，快樂的，大聲念歌，平安的，幸福共囡仔晟踮遮」是希望這座城市的市民都感到幸福、快樂與新生。

「乎少年人來做代誌」則是感謝4年前市民給林智堅機會，打造1個舞台，邀請年輕人與他站在一起，讓他的選舉很不一樣。

林智堅表示，他與劉逸達一樣沒離開過新竹市，正因他們土生土長，所以對這座城市充滿熱情，相信自己可以讓這座城市變得不一樣，希望更多像劉逸達一樣有才華的年輕人，也參與這場城市改造運動。

他說，他的競選總部是1個創造夢想的基地，提供這座城市未來、希望與歡樂，這是他這1代政治工作者最重要的事，這幾年新竹市改變已經實現，市民也重拾光榮感與幸福。

《自由新竹風》MV畫面融入過去4年的「幸福工程」市政建設，舉凡隆恩圳、護城河、新竹公園等處，都透過空拍鏡頭完整呈現，閱聽人能透過此MV，聽著輕快的樂曲進行1趟城市巡禮。https://www.youtube.com/watch?v=PDJSipsDBFw

(中時 )