皮蛇長一圈會死？曾國城一度以為沒救了

2018年11月08日 17:46 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

正值秋冬，氣溫下降且溫差變化較大，是流行性感冒、肺炎以及帶狀疱疹（俗稱皮蛇）好發的季節，不少名人都曾飽受皮蛇纏身之苦，像是前總統李登輝、藝人蔡依林、葉璦菱、NONO等，如今藝人曾國城也自爆飽受皮蛇之苦。

曾國城形容，罹患皮蛇非常難受，「奇癢難耐，又刺又麻還會莫名疼痛，工作的時候都無法專注，只要皮膚摩擦到衣服都會有不適感。」曾國城去年因為工作忙碌、作息不定，腰間兩側出現皮蛇，原以為是皮膚病，卻伴隨異常刺痛，一度認為自己病入膏肓，後來才知道是皮蛇，所幸在多喝水、運動，增強抵抗力後，狀況逐漸好轉。但他發現，只要季節變換、生活作息混亂或是工作特別忙碌、疲勞之際，皮蛇就容易找上身。

曾國城去年底工作忙碌、抵抗力下降，腰部兩側出現皮蛇。(圖/葉懿德）

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，帶狀疱疹基本上是一個「自限性」的疾病，就像感冒一樣，有時不經治療也會痊癒，但醫師強調，關鍵是抵抗力得恢復，有些民眾只要好好休息、營養足夠，症狀就會慢慢好轉，不過若是免疫力低下的民眾，恐會導致症狀加重、出現併發症，柳朋馳呼籲民眾應該把握發疹後黃金72小時就醫診治。

秋冬抵抗力差 小心遭皮蛇纏身

柳朋馳強調，秋冬季節交替天氣變化大，除了常見的流感及肺炎外，還要特別當心皮蛇纏身。帶狀疱疹是由水痘病毒所引起，曾長過水痘的人，都有機會得到。

柳朋馳進一步解釋，小時候長水痘，好了以後，水痘病毒不會消失，而是躲到神經節中，等到身體免疫力特別差時，病毒就有機可乘再活化，以帶狀疱疹形式發作，皮膚上可能會出現紅斑、水泡，伴隨神經疼痛，因此「沒有得過水痘的人，絕對不會得到帶狀疱疹。」

但根據統計，台灣95%的50歲以上成人體內都曾得過水痘，等同於838萬50歲以上民眾幾乎人人都有得到帶狀疱疹的風險，且台灣一年約有12萬名帶狀疱疹患者，發生率逐年上升，約每3人就有1人恐遭皮蛇纏身。柳朋馳指出，帶狀疱疹和免疫力息息相關，年齡則是免疫系統的重要指標，50歲以上民眾罹患帶狀疱疹機會大幅提升，風險是未滿50歲民眾的3.4倍，另外，慢性疾病、癌症、自體免疫疾病患者，還有生活壓力大、過度疲倦或是經歷外傷及重大手術的民眾，都是罹患帶狀疱疹的高風險族群。

不過可別以為年輕人就不會遭皮蛇纏身，柳朋馳表示，有遇過最年輕的病患才十幾歲，適逢期末考試，作息不穩定、免疫力下降，導致皮蛇發作，因此生活習慣不佳、時常熬夜的年輕人也要留意。

秋冬為帶狀疱疹好發季節，約七成出現於胸、腹位置。(圖/shutterstock）

民間有傳言說「皮蛇長一圈就會死亡」，柳朋馳澄清不太可能，帶狀疱疹大多發作於局部皮膚，且一般不會造成死亡，但可能引起嚴重的併發症，若發生在眼睛周圍，可能引起結膜炎、角膜受損，嚴重時恐失明；若發生在生殖器周圍，有可能影響生殖功能，造成性功能障礙；若發生在耳朵，可能引起聽力障礙，或是顏面神經麻痺、頭暈等後遺症。

但醫師也指出，「一般來說，帶狀疱疹七成左右會出現在胸腹部位，一至兩成在頭頸部，只有大約5%會出現在生殖泌尿部位。」

預防帶狀疱疹 關鍵在增強免疫力

預防帶狀疱疹4招。(圖／葉懿德)

若想避免帶狀疱疹找上身，平時應保持良好的生活習慣，包含均衡飲食、養成運動習慣、規律作息，提升免疫力，也可以和醫師討論是否施打帶狀疱疹疫苗。醫師指出，帶狀疱疹疫苗基本上，和幼兒施打的水痘疫苗相同，只是成人施打的帶狀疱疹疫苗劑量較高，約等於14劑的水痘疫苗。施打疫苗後約有7成保護效果，可避免帶狀疱疹發作，就算病發，起水泡及神經痛等症狀也會比較輕微。

柳朋馳表示，現代人工作忙碌、壓力大，且作息不定，不一定有辦法規律運動、作息，因此施打疫苗是最方便的預防辦法。目前衛福部核准50至79歲民眾為帶狀疱疹疫苗施打對象，他建議，50歲以上成人可接種1劑帶狀疱疹疫苗，需自費約4000~5000元不等金額。

柳朋馳指出，民眾若是皮膚莫名刺痛、灼燒感或有異常痠痛感，小心可能就是皮蛇找上身，民眾可先觀察一兩天，若是身上開始出現不明紅斑、紅疹，甚至出現水泡，盡量要在發疹後黃金72小時內就醫診治。

柳朋馳也提醒，不慎罹患帶狀疱疹，應暫停工作、充分休息，建議請假休息一週左右，讓自身免疫系統修復，也避免傳染給別人，「由於帶狀疱疹是水痘病毒的延續，一歲以下、沒打過水痘疫苗或是還沒長過水痘的成人，有可能會因為接觸、飛沫感染水痘。」

另外，要避免使用熱水或冰水洗澡減少刺激，並遵照醫囑用藥。至於不少民眾會嘗試的民俗偏方，像是點硃砂、畫符，醫師認為應該都是心理作用，呼籲民眾應尋求正規治療，以免加重症狀，影響生活品質。

(中時電子報)