韓國瑜不邀國民黨大老站台 綠營議員也不樂見蔡英文

2018年11月08日 17:49 中時 李義

韓國瑜到玉皇宮參香，受到香客及支持者熱情歡迎。（李義攝）

藍綠大老都是票房毒藥！高雄市長選戰激烈，藍綠大老爭相站台輔選，藍大老想沾光，綠大老想逆轉低迷選情，韓國瑜說「不會主動邀約前總統馬英九等國民黨中央大員」，綠營議員也不樂見蔡英文總統站台。

前總統馬英九拋出新三不，其中不排除統一引起議論，韓國瑜回應媒體詢問說，南台灣最不需的、最排斥的是統獨，南台灣要生活要賺錢，要繁榮培養下一代，南台灣的天空特別是高雄，不要再搞政治了，這個時間點談統獨問題，市民絕對不需要。

至於會不會邀馬英九站台輔選，韓國瑜答得斬釘截鐵：「我不會主動邀約前馬在內任何國民黨中央大員」，並以加強語氣又再說了一次。

韓國瑜說，高雄市長選舉是韓國瑜加高雄市民，對民進黨執政20年的決定性投票，是一場yes or no的選舉，yes是市民認現況很好，要繼續下去，大聲說出yse的人就選陳其邁，對現況無法忍受，不想再過這種日子就說出No投韓國瑜，完全不需要中央大員來助選。

韓國瑜也針對近日來一連串攻擊，一次說清楚講明白，他秀出陳水扁擔任總統、民國95年蘇貞昌擔任行政院時，針對台糖租給學校辦學租用標準公文，韓說，蘇貞昌批准全台60所學校全部適用，包括民進黨租用台糖土地辦學的學校，這時對付韓國瑜只有一個目的，「希望市民對韓國瑜人格完全不要信任，皮膚一塊塊剝落」，民進黨全黨攻擊就是為了這個目的。

韓國瑜說，對家人親友家族進行瘋狂攻擊，就是希望外界認為在佔國家便宜，去查最便宜的那所學校答案就出來。

面對舖天蓋地而來的攻擊，韓國瑜呼籲支持者千萬不要口出惡言；未來，還會有很多人支持陳其邁，我會為他鼓掌，這是風度，但是，請不要踩我身上去支持陳其邁，打一場乾淨選戰，為台民主樹立一場典範，讓後代子孫看。

無獨有偶，台獨理論大師林濁水不見樂蔡英文總統四處站台輔選，民進黨議員心有戚戚，不願具名的議員候選人含蓄說「少來站台比較好」如果小英真的堅持要來站，那就安排她到廟口開講，對數百人的小眾說說話就好。

該位候選人說，接連幾場大型造勢場，小英總統一開講，台下人數就散去，是殘酷的事實，也希望總統能體恤小雞在大環境不佳氛圍中打選戰的辛勞。

(中時 )