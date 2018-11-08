竹縣發生賄選案 綠、樹黨聯合強調乾淨選舉

2018年11月08日 17:49 中時 莊旻靜

新竹縣竹東鎮日前爆發大規模賄選案，綠黨竹東、五峰新竹縣議員余筱菁等綠黨、樹黨聯盟成員8日下午聚集在新竹縣議會前，質疑「不賄選就不會選？」並聲明乾淨選舉立場，遏止歪風，喊出「拒絕選舉歪風、捍衛乾淨選舉」。

余筱菁與同為綠黨的新竹市議員候選人劉崇顯、易俊廷及易俊宏，以及樹黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇，共同召開記者會，宣示堅持乾淨選舉立場。

余筱菁說，近日爆發的賄選案關乎竹東鎮長選舉，依舊有賄選狀況發生，也有鄰長告訴她，這個布局早在1、2年前開始，過年時就送蘋果到家中，希望支持選舉，她認為這妨礙民主社會進程，她與同黨候選人都拒絕買票、不賄選、不包工程，將簽署承諾書，選後清白會選民服務。

易俊宏也說，綠黨強調社會分配的公平正義，希望能遏止賄選歪風，希望呼籲選民投下神聖的一票可以看清楚，在民眾期望和鼓勵之下，一步步走到今天。作為第三勢力的環保政黨，用清白、乾淨選舉，改變惡質選風，綠黨候選人曾遭受黑函、其他候選人妨害自由的脅迫，抱持青年參政的理念卻受此對待，希望大新竹地區的選民，擦亮雙眼檢視各候選人行徑，讓為在地著想、第三勢力政黨一個機會。

陳冠宇則表示，新竹縣相較新竹市賄選案件層出不窮，2014年代表會就有數名代表出現貪汙、賄選紀錄，甚至推派親友再來選，浪費人民的納稅錢合理嗎？他認為賄選透過金錢干擾炫民的價值判斷，他參選以來也向民眾分享，若1個人花上百萬選舉是有違理性和邏輯判斷，「你們會拿10塊錢來換1塊錢嗎？」、「那為何候選人會？」

陳冠宇也說，他因分享反賄選概念，爭取選民支持，甚至有競爭對手知悉後，誤會被針對而被圍住、警告，他也批評此為流氓選舉行為。數名綠黨、樹黨候選人聯合呼籲「拒絕選舉歪風、捍衛乾淨選舉」。

(中時 )