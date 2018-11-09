竹北山林薑母鴨 冬季暖身好鍋物

2018年11月09日 07:16 中時 陳育賢

新竹縣竹北市的「山林薑母鴨」湯頭鮮美、不油膩，開業1年已在竹北站穩腳步。（陳育賢攝）

新竹縣竹北市的「山林薑母鴨」湯頭鮮美、不油膩，開業1年已在竹北站穩腳步。（陳育賢攝）

立冬剛過，相信許多人已先品嘗過薑母鴨、燒酒雞、首烏雞等立冬進補鍋物，不過今年的立冬相當暖和，白天氣溫甚至飆高到感到炎熱的30度高溫，沒有寒冬吃鍋進補的幸福感，但相信到了12月，大夥會更有慾望吃薑母鴨，新竹縣竹北市的山林薑母鴨會是很好的選擇。

位在竹北市仁義市場對面的「山林薑母鴨」，在竹北開分店不過2年，但經過去年1個冬季已累積不少忠實客戶，尤其山林營業時間到凌晨2點，就算是夜班下班或夜貓族也不怕太晚吃不到美味的薑母鴨。

不同有些連鎖店家可能由中央廚房供應高湯等原料，山林的薑母鴨高湯與麻油薑都是由店家當天現炒、現熬，且濃郁度拿捏恰到好處，湯頭喝起來完全不會太油膩或濃稠。

雖然店家在薑母鴨湯內已有加入米酒，但饕客若喜歡更清香的湯頭，可加購每瓶50元的瓶裝紅標米酒，以湯頭、米酒1比1或2比1的比例邊煮邊添加，如此加以滾煮後，湯頭不會因火鍋料跟鴨肉長時間熬煮的關係而變的濃稠，而會因加入米酒變的較鮮甜，而因滾煮後，酒味也會消失，不喜酒味者或小孩都可以盡興喝湯且無負擔。

至於火鍋配料則從茼蒿（冬季限定）、鴨腸、金車蝦、餃類到雞胇應有盡有，選擇相當多樣。

地址：新竹縣竹北市仁義路166號

電話：03-5533126

營業時間：下午4點至凌晨2點

薑母鴨（含酒）：350元

薑母雞（含酒）：450元

薑母鴨套餐（主鍋+套餐拼盤）：640元

米酒：50元

麵線：30元

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(中時 )