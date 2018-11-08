台中》市議員黃馨慧忙於選舉 仍不忘力推全民運動

台中市議員黃馨慧（中）雖忙於選舉，仍接受民眾陳情不忘力推全民運動！（陳世宗翻攝）

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台中市歷史悠久的中興網球場，運動局去年7月委外經營，票價大幅調漲引發民怨，質疑網球運動收費太貴，不利於提倡全民運動風氣，並向台中市議員黃馨慧陳情。黃馨慧表示，該球場年久失修，台中市政府運動局為主責單位應該盡速全面整修並調降票價，讓網球運動成為名符其實的全民體育項目。

運動局指出，未來中興網球場採促參ROT委外營運模式後，將於契約中明訂公益時段為上午8時至10時及下午2時至4時，同時納入敬老愛心卡使用系統，鼓勵年長者參與網球運動。中興網球場履約期間至107年12月31日止，將重新檢視招標文件內容及收費方式，重新辦理招標。

距離年底選舉投票只剩10多天，市議員黃馨慧仍不忘為選民服務、並鼓勵提倡運動風氣。球友陳情說，中興網球場許多逃生通道及裝修疑似已不符建築法規，需要加以改善；政府為主責機關有義務要整修，提供民眾一處安全的打球環境，不要讓全民運動淪為口號。

中興網球場球友表示，中興網球場原採每月收費800元，去年七月市府發包委外經營後，8面球場只開放4面球場，且使用費暴增4倍高居全台之冠，明顯壓抑網球運動發展性，完全不符公平正義。

黃馨慧認為，中興網球場既為市政府管理，不應該以「沒錢整修」做藉口並委外經營，且「台中市市有體育場館管理辦法」中收費標準太高，以網球場地收費每小時120元，若一次使用二小時收費240元，一個月要7200元，比較以往每月收費800元，收費高出9倍，讓網球運動變成「有錢人」才能打？

運動局強調，為改善現有設施及收費方式等問題，該局將採促參ROT委外營運模式，公開招商並甄審最優廠商參與擴建整建營運管理促參案，提出更多元、平價的收費方式，引進民間優質管理模式，以提高服務品質，並符合民眾運動需求與期待。

(中時 )

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