流行病學會研究 吃薑母鴨可短暫降血壓

2018年11月08日 17:51 中時 鄭郁蓁

時序進入立冬，正是民眾補身的季節，尤其薑母鴨、羊肉爐更是國人愛好的冬令食補之一，台灣流行病學學會小型研究發現顯示，吃薑母鴨70分鐘後，平均降低血壓6%，源於當歸、黃耆具有具有擴張血管、增加血流量的作用。不過學者提醒，閱讀研究報導得細看研究方法，這份研究找來的是健康無病史的壯年人，因此有慢性疾病的民眾要食補，還是得尋求中醫師的評估。

台灣流行病學學會今公布一份與台塑王詹樣公益信託合作，研究發現，吃薑母鴨、羊肉爐70分鐘後，平均降低血壓6%。

負責執行研究的高雄醫學大學副校長楊俊毓表示，這項研究共找了18名沒有心血管疾病等慢性病的健康受試者，當中9名吃薑母鴨、9名羊肉爐，並測量他們分別在吃下這兩類食補後1分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘至70分鐘內的血壓變化；

結果發現，受試者的血壓在食用後70分鐘平均降低6%，這可能源於補湯中的當歸、黃耆等藥材具有擴張冠狀動脈、擴張周邊血管、增加血流量、降低動脈血壓的綜合效果。

不過，因找來的是健康無病史的壯年人，楊俊毓提醒，如果有高血壓疾病，可改吃不含酒精的羊肉爐，而對於一般健康者，兩者都吃，都可達到溫補效果，但提醒吃薑母鴨後，需要休息40分鐘後，呼氣慢慢稀釋酒精濃度才可避免酒駕，剛吃完最好做計程車或其他大眾運輸工具回家。

(中時 )