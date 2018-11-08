政府這2支「計畫」 促成企業、員工雙贏

2018年11月08日 17:51 中時 曹婷婷

勞動部推「企業人力資源提升計畫」與「充電起飛計畫」，提升企業競爭力兼同時強化員工職能，今年雲嘉南轄區近200家企業申請，開辦超過3800門課程，不只減輕企業辦訓負擔，也提升在職勞工技能，頗獲好評，有廠商就直說讓企業與員工雙贏。

勞動部雲嘉南分署為兩支計畫舉辦成果展，吸引超過150家廠商代表參與，現場邀請今年申請計畫的億曜企業與華宏新技分享經驗談。

「有效運用政府資源可讓企業、員工共創雙贏」，億曜企業副協理董景翔說，公司為專業放電加工機製造廠，近3年透過計畫申辦內訓課程成效良好，不僅提升員工技能還降低離職率，更讓廠房增加30％生產空間，廠線訂單進度也改由電腦進行系統化控管，作業流程更順暢，公司整體產能提升2成以上。

光電材料廠華宏新技副理黃再顯則說，因應工業4.0潮流，勢必要大量培育工程師相關技能，透過申請計畫辦訓，提升員工專業技能，有效解決新產品開發、品質分析等問題，讓企業在升級轉型上有良好基礎，相對帶動公司培養辦訓能力，員工的凝聚力也更高。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，「企業人力資源提升計畫」最高有200萬元補助企業辦理在職勞工訓練，「充電起飛計畫」則針對受貿易自由化衝擊、受損的產業來補助員工訓練費用，最高也有350萬元補助，另配合政府「新南向政策推動計畫」、「五加二產業」及「數位國家創新經濟發展方案」等相關產業課程還可優先核定。

他說，今年2項在職訓練補助計畫，雲嘉南轄區共有近200家事業單位申請，開辦超過3800門課程，有近4萬5000人次在職勞工受惠，補助經費高達4000多萬元。

此外，今年雲嘉南分署也應企業需求成立「雲嘉南人力資源交流平台」，集結67位產官學研專家組成輔導顧問團，提供企業客製化的諮詢輔導。柯呈枋說，今年迄今已主動為轄區內852家企業提供免費診斷輔導，給企業「一次到位」服務，希望透過服務升級，串起資源網，主動幫業界挖掘和培育好人才，亦解決廠商缺工、缺才問題。

(中時 )