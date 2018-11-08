搶感恩節商機 福容大飯店力推火雞禮籃

福容大飯店淡水漁人碼頭推出限量感恩火雞籃。（福容大飯店提供）

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中時電子報
福容大飯店 A8提供華麗感恩聖誕火雞禮籃外帶組合。（福容大飯店提供）

感恩節即將來臨，福容大飯店桃園機場捷運A8店以及淡水漁人碼頭店推出感恩火雞禮籃，3600元起，金黃美味爐烤火雞盛宴與餐桌上的溫暖燭光相互輝映，完美點亮幸福時光。

福容大飯店表示，桃園機場捷運A8館田園咖啡廳主廚特製兩款火雞外帶組合，一款是「火雞南瓜派歡聚組」，售價3600元；另外一款，為「感恩聖誕火雞禮籃」，售價4200元。至於淡水漁人碼頭店，則是推出限量感恩火雞籃，售價3600元。

福容大飯店說，桃園機場捷運A8館特製的「火雞南瓜派歡聚組」，是由主廚精心挑選重量4至6公斤肉質肥美鮮香的火雞，填入新鮮蒜頭、西洋芹、胡蘿蔔等大量季節時蔬增加口感豐富及鮮甜度，外皮刷上甘甜梅林醬汁，絕妙滋味，令人欲罷不能；「火雞南瓜派歡聚組」則是主廚將火雞南瓜派歡聚組華麗升級，增加鬆軟法式長棍麵包及特選紅酒，讓歡慶佳餚更加豐富。

淡水漁人碼頭店推出限量感恩火雞籃，則是鮮嫩多汁的香料火雞份量重達5公斤，入口即化的火雞肉，加入蔓越莓、洋蔥、西洋芹、麵包丁、核桃、紅酒等酌料，慢火爐烤香味四溢。

無論是桃園機場捷運A8店，還是淡水漁人碼頭店，均是限量推出，需提前預訂。即起至12月20日期間限量發售，11月15日前訂購桃園機場捷運A8館的「火雞南瓜派歡聚組」，並付清款項，再享85折早鳥優惠。

(中時電子報)

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