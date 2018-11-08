《中時晚間快報》小野哭也沒用 丁守中不齒批噁心透頂

《中時晚間快報》小野哭也沒用 丁守中不齒批噁心透頂

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中時電子報
綜合報導

◎小野哭也沒用 丁守中不齒批噁心透頂

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片力挺高雄市長候選人陳其邁被台北市長候選人丁守中批評是民進黨門神，小野日前受訪時崩潰大哭。丁守中今再度重砲抨擊，綠營連續四天，先逼停劉寶傑節目、再宣布陳其邁辭立委、再由小野先生以「文化人」身分挺陳其邁，對這種政治操作感到「不齒、噁心透頂」。

◎入秋空品最差一天 七成六測站橘警

今（8）日台灣西半部空氣品質今年最差！根據環保署空氣品質監測網中午資料顯示，「紅害」等級有30測站，「橘警」等級則有33站，橘警以上比例達到約七成六。環保署說原因是風向偏東風，被中央山脈擋住，沒有風吹進西半部，且水平風場不易擴散；預計今深夜東北季風南下後，就會減緩中部以北空污，但中南部空品仍然不佳，預計將持續到周日。

◎楊潔篪見白宮官員：台灣是中美最核心問題

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪7日表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題」，盼美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，妥處涉台問題。

◎周興哲重慶拍戲拉肚子 自己煮驚動警衛

周興哲第一次正式演戲並擔綱男主角的網路劇《小妖的金色城堡》8日首播，他遠赴重慶拍攝，憶起當時住在重慶偏遠的地區，附近連一家便利商店都沒有，飲食習慣又很不同，火鍋裡都是辣油，周興哲說：「我每天拉肚子，所以我在這齣劇裡非常的瘦，現在看會覺得我當時怎麼會瘦成這個樣子？不過我後來練成鐵胃，完全適應當地的食物。」

(中時電子報)

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