台南》南區搭竹筏 黃偉哲、呂維胤擬打造鯤鯓藍色公路

2018年11月08日 19:13 中時 程炳璋

民進黨台南市長候選人黃偉哲（右二）與市議員候選人呂維胤（中）力推南區藍色公路。（程炳璋攝）

選舉期間不少選民都會大吐地方苦水，台南市南區四鯤鯓部落居民感嘆地處偏遠，30年來沒發展，民進黨台南市長候選人黃偉哲與台南市議員候選人呂維胤8日造訪鯤鯓龍山寺一處小碼頭，兩人搭竹筏勘查，計畫發展兩條藍色公路，一條通往安平、一條暢遊紅樹林。

南區四鯤鯓部落因距市區較遠，30年來發展只限定為小村落，不少居民以養殖蚵仔維生，但當地有比安南區四草部落範圍更大的紅樹林河道，還能從碼頭搭船通往安平區。極具發展觀光價值。

黃偉哲與呂維胤8日在鯤鯓搭竹筏，體驗一趟紅樹林水道，黃偉哲表示，安平區觀光發達，每逢假日機通雍塞，若從南區鯤鯓搭船前往安平，可帶動南區發展，並解決安平交通問題。

黃偉哲表示，除了紓解安平交通壓力，從四鯤鯓碼頭搭船到安平區，水路約3、4公里，共約半小時，另外還有一條紅樹林水道。兩條水路可發展成南區的藍色公路，未來由安平商港遊艇碼頭內的遊艇公司發展觀光，加上當地蚵仔當料理美食，帶動產業興盛。

四鯤鯓部落龍山寺主委吳志祥表示，鯤鯓龍山寺旁的水道，沿岸保有原始紅樹林風貌，種類比四草還多，還有五梨腳、欖李、海茄苳，整體呈現出的風景不亞於四草的綠色隧道，台南市政府應協助地方建構一條藍色公路，發展觀光。

(中時 )