下馬威？美中外交安全對話前夕 華府再出招開徵關稅

2018年11月08日 17:59 中時 諶悠文

美國期中選舉共和黨失利，但似乎無損美國總統川普對中國大陸的戰意。就在選舉結果出爐的同一天，美方宣布開徵新關稅，是在本月兩場美陸高層會談前夕，給陸方下馬威？

德國之聲中文網報導，美國商務部7日宣布，向大陸鋁合金板產品開徵反傾銷及反補貼關稅，稅率介乎96.3%至176.2%。這是自1985年美國政府啟動雙反調查以來，第一次作出徵稅的裁決。

商務部長羅斯在聲明中表示：「我們會繼續在美國法律框架下，盡一切所能限制傾銷和補貼產品流入美國。」商務部指出，大陸去年向美國進口的鋁合金板價值9億美元，這些材料主要用於基礎建設、交通、房產、電子產品等。

美國鋁業投訴大陸以低價和不公平手法銷售鋁合金板，使大陸進口產品在過去10年間暴增75倍，招致美國業者直接損失。川普政府因應業界要求，今年初開始對大陸展開調查。最初建議的稅率為198.4%至280.46%，但最終裁定的水平明顯降低。

在訪美的中共中央政治局委員楊潔篪，7日在白宮會見美國國家安全顧問波頓。大陸外交部發布會面消息指出，9日即將在華府舉行的第二輪美中外交安全對話會為「川習會」鋪路。

楊潔篪表示美中經貿關係本質是互利共贏，希望以平等互利的談判尋求解決之道。他說：「戰略互信是事關中美關係長遠發展的根本性問題。中國的經濟發展和美國的經濟繁榮互為機遇。中方致力於同美方一道，努力實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。」他也強調台灣是兩國關係最敏感的核心問題，呼籲美方妥善處理。

聲明亦引述波頓的話說，川普十分期待會見習近平。「美方也願同中方就雙邊關係和重大國際地區問題加強溝通與合作，推動取得更多進展和成果。」中方聲明強調雙方要「按照兩國元首達成的重要共識」，妥善管控分歧，精心做好準備工作，確保阿根廷「川習會」取得積極成果。

(中時 )