SBL》杰倫掛了！金酒新球季洋將持續出包中

2018年11月08日 18:03 中時電子報 黃及人

金門酒廠新球季洋將問題持續無解當中！好不容易昨天(7日)才抵台報到的新洋將杰倫，卻在8日金酒首場熱身賽才打10分14秒，就因自己不慎滑倒嚴重扭傷右膝，只能用擔架抬出場外，也讓金酒無奈只能使用索普1名洋將撐完。

上季依賴「加菲貓」拉莫斯坐鎮禁區，金酒爆冷搶下例行賽第3晉級，沒想到新球季改成雙洋將之後，金酒選擇不找拉莫斯回來，從此陷入沒完沒了的洋將「放鳥」或「太爛」窘境，從今年花蓮觀護盃無奈只用全本土應戰宣告開始。

儘管11月初找來路易斯、懷特兩名新洋將，卻跟寶島夢想家打完友誼賽後，兩人就告不適任離台，好不容易等到先前多次放鳥的索普來台，甚至熱身賽前夕，還一口氣找了杰倫、史蒂芬生兩名洋將來台測試，可惜再次事與願違！

因為原定8日抵台的史蒂芬生，突然因為前往機場路上發生車禍，無法如期來台，沒想到杰倫更在第2節還剩5分35秒，竟然自己在場上滑倒，造成右膝嚴重扭傷，看來傷勢情況很不妙，看來金酒新球季「洋將運」確實很差。

反觀過往洋將運欠佳的裕隆納智傑，這次找來巴勒斯坦國家隊主力桑尼，以及今年瓊斯盃加拿大隊上得分王湯瑪斯加入，看來無論體能或磨合都算不錯，或許裕隆總算能在新球季避免洋將持續更換的無奈狀態。

(中時電子報)