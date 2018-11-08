Netflix亞洲新片發表會 公布17部亞洲原創

2018年11月08日 18:06 中時 潘鈺楨

《森林之子毛克利》。（Netflix提供）

Netflix 「See What’s Next: Asia」亞洲內容大會8日在新加坡舉行，雲集來自亞洲11國，超過200位的記者及意見領袖。Netflix執行長Reed Hastings與首席內容長Ted Sarandos 特別蒞臨現場，同時邀請多位Netflix影集知名演員及製作團隊登台，一同揭曉由台灣、日本、韓國、印度及泰國等地製作共17部全新亞洲原創作品。

Netflix在亞洲八國推出近百部全新及續訂的原創作品，首批內容今年已上線，如印度犯罪驚悚片《神聖遊戲》(Sacred Games)、日本動畫影集《惡魔人》(DEVILMAN crybaby) 及韓國綜藝喜劇《Busted！韓星來解謎》(Busted!) 等。Ted Sarandos 說：「亞洲是全球創意重地，無數膾炙人口的經典電影與影集都源於此地。Netflix最大的優勢在於透過網路，我們能將韓國、泰國、日本、印度及台灣等地的亞洲本土故事傳遞到全球每個角落，送到各地觀眾眼前。今年，亞洲內容在Netflix平台上的觀賞時數，超過一半來自亞洲以外地區，因此我們相信Netflix的全新亞洲原創作品定能吸引全球影迷。」

其他最新作品包括《毒梟：墨西哥》「單挑對決」、由克里斯汀貝爾、凱特布蘭琪 、班奈狄克康柏拜區參與的《森林之子毛克利》、《李屍朝鮮》、《Busted！明星來解謎》第二季，以及Netflix將推出的最新原創作品動畫《Pacific Rim》、《碳變》(Altered Carbon)、影集《Cagaster of an Insect Cage》、《Yasuke》、《Trese》，華語原創內容，劉奕兒、劉以豪主演的《極道千金》，泰國原創內容《The Stranded เคว้ง》、《Shimmers》。

(中時 )