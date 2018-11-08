絕美！銀色花海在新北！芒花紛飛遠眺101

三鶯二橋。（IG-yihsien1122網友授權提供）

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中時電子報
／整理報導

時序秋冬，山遍野的芒草紛飛，那輕飄、白茫的一片，不論是陽光照耀時的光采，或雲霧輕輕壟罩時的若有似無，美不勝收！新北有不少芒草美拍秘境，不妨選個兩天一夜以上，慢慢欣賞、盡情拍照，深度體驗當地秘境魅力。如貢寮區福隆草嶺古道、樹林區三角埔頂山、鶯歌大漢溪左岸自行車道都是旅人拍照賞美景的好所在。

草嶺古道。（IG-frieslandlait網友授權提供）

貢寮區福隆草嶺古道

位於新北市貢寮區遠望坑到宜蘭縣頭城鎮大里之間的山區路徑，因為經過新北市及宜蘭縣的分界山「草嶺」，故稱之為「草嶺古道」。在這裡，夏季有野薑花花香漫山飄香，秋季則滿山芒花盛開，是北臺灣最受歡迎的健行路線之一。這裡的芒草，主要為臺灣雲霧帶指標植物「台灣芒」及臺灣最常見的「白背芒」兩種；每到十一月，整片山頭白色花穗迎風飄搖，讓草嶺古道猶如披上一層銀色花海，增添不少浪漫。

樹林區三角埔頂山

許多人不知道，在新北樹林與桃園龜山交界處的三角埔頂山，就有秋天賞芒的秘境！三角埔頂山又稱羌子寮山，坐落在新北市緊鄰桃園，串聯大同山、青龍嶺、大棟山，連綿成為新北、桃園天然的臨界線。上山途中可見整片白茫茫的芒草在自然山景中隨風搖擺，到登高處還能享受居高臨下的城市天際線，怎麼拍都像一幅畫，是許多登山客造訪打卡的秘境景點，遇到天氣晴朗無雲時，更可遠眺101大樓。

三峽頂埔山。（IG-yenny wu網友授權提供）

鶯歌大漢溪左岸自行車道

跨越新北市的大漢溪自行車道，分成左、右岸兩條，其中大漢溪左岸可連接新莊、樹林、鶯歌的綠色溪畔車道，最遠騎到鶯歌、桃園大溪老街，加上這段自行車道建立在河堤上，不僅好騎，更能將沿途河畔之美盡攬入眼，景色、視野俱佳。秋天時分，自行車道兩側，有「四色花」美名的台灣欒樹，在每年9～11月花期，開始輪番上演黃、紅的色彩調色盤。另外還有河畔旁蔓延的、白靄靄的甜根子草迎風搖曳，透著陽光的花穗，就像風光飛揚的銀白色羽毛，美麗極了！

(中時電子報)

三峽頂埔山。（IG-411pei網友授權提供）

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