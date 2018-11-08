加州酒吧驚傳槍手闖入掃射 已知11傷

美國加州千橡市發生酒吧槍擊案，一名男子持槍對滿是大學生的酒吧無差別掃射，目前仍逍遙法外。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國加州千橡市(Thousand Oaks)發生酒吧遭射手槍擊事件，一名攜帶自動武器的槍手闖入人潮眾多的酒吧裡開槍掃射，導致至少11人受傷，其中一名傷者是治安官的副手。

洛杉磯時報報導，事件發生在洛杉磯以西約40英里(64公里)的千橡市的邊界線酒吧/燒烤(Borderline Bar＆Grill)，店內正舉行「大學鄉村之夜」的活動，有一百多名大學生在店裡吃飯飲酒與玩樂。晚上11點20分左右，一名留著鬍鬚的男子闖入，他先扔出一枚煙霧彈，接著拿起自動武器開火，至少打完一支彈匣(30發子彈)，原本的狂歡場變成修羅場，傷者哀號、人群驚叫，而兇手也趁著混亂局面逃走。

這場活動有副保安官在場，但是事情發生的太快，這位警官也中槍受傷，現已送醫急救。目前已知有11名傷者，有些報導稱已造成1人死亡，但消息還不確定。

有些報導稱，行兇者留著鬍子，外貌似乎是中東人。

(中時電子報)

文章來源：The Latest: Authorities: Suspected gunman dies at Calif. bar

文章來源：Thousand Oaks shooting: Multiple fatalities, shooter dead at California bar, reports say

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