加州酒吧驚傳槍手闖入掃射 已知11傷

2018年11月08日 18:18 中時電子報 江飛宇

美國加州千橡市(Thousand Oaks)發生酒吧遭射手槍擊事件，一名攜帶自動武器的槍手闖入人潮眾多的酒吧裡開槍掃射，導致至少11人受傷，其中一名傷者是治安官的副手。

洛杉磯時報報導，事件發生在洛杉磯以西約40英里(64公里)的千橡市的邊界線酒吧/燒烤(Borderline Bar＆Grill)，店內正舉行「大學鄉村之夜」的活動，有一百多名大學生在店裡吃飯飲酒與玩樂。晚上11點20分左右，一名留著鬍鬚的男子闖入，他先扔出一枚煙霧彈，接著拿起自動武器開火，至少打完一支彈匣(30發子彈)，原本的狂歡場變成修羅場，傷者哀號、人群驚叫，而兇手也趁著混亂局面逃走。

這場活動有副保安官在場，但是事情發生的太快，這位警官也中槍受傷，現已送醫急救。目前已知有11名傷者，有些報導稱已造成1人死亡，但消息還不確定。

Some tearful reunions among those presumably (though unconfirmed) at Borderline or who knew them at Borderline. #Borderline #BorderlineShooting #ThousandOaksShooting @vcstar pic.twitter.com/0Ik19qFyGa — Jeremy Childs (@Jeremy_Childs) 2018年11月8日

有些報導稱，行兇者留著鬍子，外貌似乎是中東人。

(中時電子報)