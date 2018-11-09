苗栗》苗栗縣國民黨候選人減少 民進黨增加至10人

國民黨籍的苗栗縣長徐耀昌（前排右五）尋求連任，在各競選活動中以母雞帶小雞之姿，向選民喊話一起支持國民黨候選人，承諾將共同打造幸福苗栗。（何冠嫻攝）

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何冠嫻

今年五合一選舉，共有71位候選人爭取縣議員席次、44位競爭18鄉鎮市長寶座，選情激烈，但為藍營票倉的苗栗縣，今年以國民黨身分參選的縣議員候選人只有18位。

2014年的縣議員、鄉鎮市長選舉中，國民黨有43人參選、民進黨8人，今年選戰國民黨則有31人、民進黨12人。

這屆縣議員選舉有62人參選，其中22人以國民黨籍參選，民進黨8人、樹黨1人，其餘31人皆為無黨身分。經過激烈競爭後，38席次中，國民黨勇奪有19席、民進黨4席，穩固國民黨地位。

但在下屆選戰中，參選人數高達71人，國民黨籍侯選人卻減少至18人，民進黨增加至10人，無黨籍與未經政黨推薦的人數則高達40人，另還有時代力量與中華統一促進黨參選。

此外，鄉鎮市長部分，2014年民進黨並未推薦人選，今年則出現2人參選，要為綠營插旗，國民黨為13人參選。國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，在鄉鎮市長選舉推派1名國民黨員參選，以黨內團結力量，全力支持提名的候選人。

然竹南鎮長候選人中，方進興與謝端容皆以國民黨籍參選，林祥川指出，因兩人恢復黨籍未滿4個月，因此無須面臨開除黨籍等處分。至於縣議員參選，他說，部分國民黨員因錯過提名時間，也有些候選人經評估選情等原因，並考量個人因素，以無黨籍參選。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿表示，今年推派10位參選縣議員，有信心全壘打，為綠營插旗。

(中時 )

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