黃河精壯身材配小褲褲 飯店愛撫跳艷舞

黃河在片中只穿內褲熱舞。（双喜提供）

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黃河（左）與姜皓文。（双喜提供）

有「港版丹麥女孩」之稱的電影《翠絲》，不僅有姜皓文、惠英紅、袁富華參與，還有台北電影節影帝黃河。黃河在片中大膽只穿小褲褲，盡情愛撫自己的演出，十分火辣挑逗！

黃河在電影中裡披著一頭長髮，兼具陰柔與剛烈的獨特氣質，電影裡他的角色在英國遇見了他的同性伴侶，並公證結婚，不料先生意外死亡，成了超年輕「鰥夫」，他帶著同性丈夫的骨灰，欲回香港撒放，一路上卻因「同性伴侶」的關係遭到歧視和打壓，甚至還得驚動議員等高層出力幫忙。這讓黃河劇中角色大崩潰，「只是想帶著愛人的骨灰回家，為何如此困難？」

片中一幕，黃河在飯店房間上空只身著小褲褲，原本只是邊大跳艷舞、愛撫自己宣洩情慾。不料卻想到過世的伴侶，悲從中來，從床上哭到跌落床下，情緒轉折相當多層次。

向來在香港電影裡形象雄糾糾、皮膚黝黑的姜皓文這次在《翠絲》挑戰柔美女性造型，姜皓文表示：「監製舒琪和編劇李敏第一次與我見面時，我完全不知道怎樣反應，第一個在腦海閃過的念頭，就是推掉演出。」然而在聽完他們描述完整個故事後，姜皓文改變了想法：「我這之前對跨性社群幾乎完全沒有認識，但卻很想去理解大雄這個角色的過去與心路歷程。而且告訴他們，我不會替我的演出設下任何底線。」姜皓文在《翠絲》中演出一名心中住著女人，卻壓抑不敢表態的50歲大叔，因為黃河和袁富華的鼓勵下，讓他決定勇敢做自己。電影將在11月16日在台上映。

(中時 )

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