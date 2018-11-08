台中市》副議長競總選舉飯 8菜1湯堪稱最澎湃

2018年11月08日 18:49 中時 王文吉

台中市副議長張清照人脈廣闊，支持者、志工協助拜票，用餐時間湧入棚內吃選舉飯。（王文吉攝）

台中市議員賴朝國提供6菜1湯的家常菜，由熱心志工每天上街採買新鮮食材煮食，偶爾還會有支持者送來自種蔬菜或肉類「加菜」。（王文吉攝）

年底選舉白熱化，選舉飯也強強滾！台中市副議長張清照的競選總部由外燴師傅掌廚，每天維持8菜1湯，堪稱最澎湃選舉飯。現任市議員賴朝國提供6菜1湯的家常菜，顏莉敏請來志工媽媽掌廚，在總部旁搭棚供應大鍋菜、大鍋飯，陳清龍則採訂便當方式，無不希望工作人員填飽肚子，才有力氣繼續跑行程拉票。

張清照競選總部每天維持8菜1湯，讓工作人員吃好、吃飽，也開放給民眾食用，展現豪邁氣度，張家兩兄弟說「大家歡喜就好！」主廚表示，每餐要準備2、300人份，每天可吃掉6隻鵝、120斤豬肉、1簍20斤高麗菜及當季蔬菜，有時鄉親會揪團上門共餐，人氣紅不讓。

尋求連任的賴朝國10月起在服務處開伙，提供選舉飯，6菜1湯的家常菜色每天變換，有時還會有支持者送來雞、鵝、豬及自種蔬菜「加菜」。服務處主任劉京益說，每天吃便當會膩，而且每人食量不一，因此由熱心志工，每天視工作人員多寡，上街採買新鮮食材煮食，公筷、母匙供餐，比較不會產生太多廚餘。

市議員陳清龍則傾向不開伙，他說，在競選總部或服務處「動鍋動灶」很麻煩，加上志工廚娘不好找，因此這幾屆選舉都採訂便當方式，蒐集多家便當店菜單，由專人統計訂購。

(中時 )