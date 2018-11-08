台灣氣候異常恐成常態！未來治水擬採人工智慧結合防災

2018年11月08日 18:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，氣候異常恐成常態！今年台灣面臨嚴重水災， 如何防洪治水已是當前重要課題！經濟部水利署與天下雜誌8日合作舉辦「2018前瞻水利發展國際研討會」，共有來自歐美亞16個國家、逾300位水利領域專家學者齊聚張榮發基金會國際會議中心，共同分享因應氣候變遷的治水策略、防災機制以及災後復建創新作為與經驗。

水利署也特別展示最新水利防災技術，利用大數據與人工智慧技術加成，結合國土規劃重新省思城鄉建設思維，運用科技早期預警、提前部署，建立具有韌性耐災的環境。

水利署長賴建信表示，立法院5月通過水利法修正，新增逕流分擔、出流管制專章後，水利署亦全力推動中。此外，面對大自然氣候變遷與極端氣候，建構水資源的智慧安全管理系統及防洪治水機制，已成為水環境治理相當重要的一環，水利署已積極發展智慧化水情及管理決策系統，藉由感測元件及通訊技術精準掌握降雨與水位資訊，並配合即時淹水預警模式與物聯網之大數據分析技術，能有效預測淹水情形與全面監控災情，達到預先防範、即時應變、決策建議之效。

水利署表示，台灣因極端氣候變遷，導致降雨超過防洪設施保護標準而造成災情，雖經系統性治理，主要淹水地區在豪雨過後2日內均已快速排退水，但政府相關單位也應重新嚴謹審視相關標準設定。

水利署於召開「全國治水檢討會議」，亦會將本次研討會各國治水經驗蒐集納入，並邀集產、官、學、研及公民團體集思廣益提出更務實周延的計畫，全面性來加強總合水患治理，使公私部門分工合作，攜手打造「透水」、「韌性」、「抗災」的宜居城市。

(中時電子報)