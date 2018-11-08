行銷全世界 體育署力推「台灣品牌賽事」

2018年11月08日 18:28 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

今年全台灣舉辦了130場國際賽事，等於平均每3天就有一場國際賽可以欣賞，吸引超過1萬8000名外籍人士參賽、80萬人次進場觀賽，展現透過體育賽事行銷台灣的潛力，教育部體育署不但要在這個月16日舉辦2018夯運動in Taiwan成果分享會，明年更希望結合地方縣市政府、觀光局及外交部，大力推動「台灣品牌賽事」，透過運動觀光把台灣名號行銷全世界。

今年已經結束的賽事中，體育署按照「競技實力」、「全民參與」、「美麗台灣」及「歷史經典」四個面向，精選包括中華台北羽球公開賽、泳渡日月潭、高爾夫裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽、威廉瓊斯盃籃球邀請賽等12項賽事舉辦成果分享會，邀請沙畫大師莊明達展演這12項賽事。

體育署署長高俊雄表示，明年度體育署就會鎖定10場比賽成為力推「台灣品牌賽事」的主角，除了行銷台灣美景、人文，也想透過運動競賽創造觀光旅遊的附加價值，高俊雄補充：「不同運動種類只會挑選一場做為台灣品牌賽事，並在不同縣市舉辦，目前透過任務小組設計識別形象系統，希望2018年在剩下的一個多月裡好好規劃。

至於何謂「台灣品牌」？體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲解釋：「例如萬人泳渡日月潭和新北萬金石馬拉松，都是從地方賽事升級、發展成國際賽事，就是『台灣品牌賽事』最好範例， 泳渡日月潭今年吸引全球44個國家地區泳者來台參賽，萬金石馬拉松則是全台唯一獲國際田徑總會IAAF銀標認證賽事。」

高俊雄並說，多數在台舉辦的國際賽屬於國際奧會（IOC）體制內，只能遵循「奧會模式」辦理，未來「台灣品牌賽事」計畫以非IOC體制比賽，即非亞、奧運比賽項目為主，而且要走出體育館，將比賽場地擴展到國家公園等景點，並盡量在賽事名稱冠上「台灣」，將台灣推向全世界。

(中時電子報)