選舉炒作？竹南代表會控告鎮公所

2018年11月08日 18:24 中時 何冠嫻

竹南鎮民代表會主席方進興質疑，鎮長康世明為哥哥康世儒在當地所蓋建案圖利，聲稱要以代表會名義提告鎮公所。（何冠嫻攝）

竹南鎮民代表會主席方進興8日質疑，崎頂里青草排水溝工程到底為私利亦還是公益？懷疑鎮長康世明圖利哥哥康世儒在當地的建案，他聲稱要以代表會名義提告鎮公所。康世明則表示，每年皆有編列預算，依照民眾申請施設，強調若有不法可由檢調單位調查。

竹南鎮長選情激烈，方進興以及康世明哥哥康世儒，將與另外3人角逐鎮長寶座。方進興8日偕同部分代表召開記者會，質疑鎮長弟弟涉嫌圖利董事長哥哥，方進興指出，公所為執行崎頂里青草排水溝工程，拓寬3米道路至4米，但部分路段在未取得地主同意下便「急忙動工」，涉及占用私人土地，直指公所「到底在急什麼」？

此外，代表會還發現改善工程路段附近，巧合有康世儒公司的建案正興建中，強烈懷疑公所是否有不可告人的圖利嫌疑？方進興表示，代表會就是要監督執政，為民眾謀福發聲，獲得其餘6位代表同意，便要以代表會名義向公所提告。

康世明回應，土地同意環節的疏失將由政風室調查了解，且公所每年皆有編列3到500萬元預算，解決民眾提出的需求。康世明認為，代表會舉動「或許是選舉動作」，他強調，選舉期間，要選舉的人就去選舉，若涉及違法，會有檢調單位調查。

(中時 )