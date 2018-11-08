新發現 台中車站「台中停車場事務室」為一代車站建築

民間團體台中文史復興組合在台中車站，發現第一代車站時期的「台中停車場事務室」建築，與立委黃國書（中）及議員江肇國（右）等人進行會勘。（陳淑芬翻攝）

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民間團體台中文史復興組合，在台中車站發現「台中停車場事務室」為第一代車站時期的建築，已提報市定古蹟及國定古蹟台中車站擴編，相關單位8日下午前往聯合會勘，建議此案盡速進入審議程序，並進行暫定古蹟維護，賦予適當文資身分，再積極評估擴大國定古蹟範圍。

台中文史復興組合在台中車站鐵路餐廳後方，發現屬於第一代車站建築的「台中停車場事務室」，於10月30日已提報市定古蹟及國定古蹟台中車站擴編。立法委員黃國書、市議員江肇國協同台中車站站長葉仁和及文化部文資局、台中文市府資處、民間團體台中文史復興組合等單位進行聯合會勘。

台中文史復興組合表示，第一代台中車站在1905年5月15日設站啟用，至今滿113年，在發現第一代台中車站機關庫檢修溝後，近日於舊台中車站鐵路餐廳後方發現第一代車站時期建築「台中停車場事務室」，為罕見的擬洋風

台中文史復興組合建議，台中鐵道文化園區全面清點文化資產，作整體規劃通盤檢討，避免扼殺具潛力的文化資產，並建立台中車站具系統性的產業遺產群，完整呈現文化歷程。

黃國書與江肇國則呼籲，台中市府文資處配合文資價值認定，現階段應儘速審議程序賦予暫定古蹟維護，並進行臺中鐵道文化園區全面清查檢討，避免扼殺珍貴的第一代、二代相關建築與設施而成為遺憾。

兩人並建議，因標的物緊鄰台中車站及第一月台，後續應由文化部文資局進行擴大國定古蹟範圍評估。一代車站事務室的發現，結合現在辰野式建築的台中車站國定古蹟、第一代機關庫檢修溝遺構、後車站、20號倉庫、倉庫宿舍等鐵道設施，未來再串接綠空鐵道，將是帶動台中國際性的觀光發展絕佳的機會。

(中時 )

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