裘德洛也是鄧不利多粉！ 拿到角色心裡超興奮

2018年11月08日 18:28 中時 潘鈺楨

裘德洛飾演年輕版的鄧不利多。（華納兄弟提供）

裘德洛飾演年輕版的鄧不利多。（華納兄弟提供）

電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》中，阿不思鄧不利多還沒升格當上霍格華茲的校長，飾演這位教導黑魔法防禦術年輕教授的裘德洛表示，因為沒有小說可供參考，他從J.K.羅琳口中獲取第一手的資料。她給了裘德洛非常多的時間，解釋了鄧不利多的過去、現在和未來，他說：「你很難想像她竟然能夠如滔滔不絕地描述一個全世界只有她才知道的虛擬人物，也真正讓我了解了在她的心中，鄧不利多的地位是什麼，對我來說，能知道這個角色的內心世界與所曾經經歷過的一切，對我拿捏這個角色的性格很有幫助。」

「當我知道導演大衛葉茨正在為《怪獸與葛林戴華德的罪行》年輕的鄧不利多選角時，我懷著輕鬆的心情去參加試鏡，」裘德洛說：「那天的狀況很好，一切都很順利，因為我喜歡鄧不利多校長這個角色人物，他不只經典，更受到所有哈利波特迷的愛戴，我也是其中之一；所以當我接到電話知道自己將接演這個角色時，我到現在都還記得心裡興奮的悸動。」

片中鄧不利多與主角紐特斯卡曼德(艾迪瑞德曼 飾)是師生關係，鄧不利多在紐特身上看到勇敢與強烈的道德感，他相信紐特能夠做出正確的決定，也是阻止葛林戴華德邪惡計劃的不二人選。裘德洛說：「如果可以，他願意自己對付葛林戴華德這個強大的敵人，但現在這個時刻還不行，他只好『引導』紐特去做這件他不是很想，卻又因為道德與個人情感因素而不得不做的事情，我不認為他在利用紐特，他只是因為現階段不方便出手，只好要求紐特介入這場魔法史上最大的分裂當中。」

成為影史上第三位鄧不利多，裘德洛原本不打算看《哈利波特》系列作品，「但我完全無法克制自己，這代表著我可以重溫所有哈利波特的故事，看到李查哈里斯與麥可坎邦的演出，我的腦海裡迅速轉動著有哪些動作是我可以取材，畢竟我們不是要創造一個全新或是相同的鄧不利多，而是創造出那個角色的前身。」

電影敘述，在上一集《怪獸與牠們的產地》中，美國魔法部在紐特斯卡曼德(艾德瑞迪曼 飾) 的幫助下成功的捉拿了魔法界最大的威脅：葛林戴華德。但葛林戴華德早已放話會逃出枷鎖，到時候他會廣收信眾，培養一支純種的巫師大軍，統御所有莫魔生靈。

為了阻止葛林戴華德的計畫，阿不思鄧不利多(裘德洛 飾)招攬了過去的得意門生紐特斯卡曼德來幫忙，紐特向來心中只有魔法界的奇獸，對於這個世界即將發生的危機渾然不覺，但鄧不利多看準他的性格特質，把這次可能影響莫魔與巫師的關鍵任務交給了紐特，但這項任務比想像中的艱難，就連最親的朋友與家人都面臨了考驗，魔法世界的嫌隙與鴻溝將因為葛林戴華德而日益擴大。電影將於15日在台上映。

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