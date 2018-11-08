浪子要脫離幫派 昔日兄弟擄人私刑暴打成豬頭

彰化縣警察局8日檢肅具有幫派身分之治平專案目標1人及成員10人到案。（吳敏菁翻攝）

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彰化縣警察局8日檢肅具有幫派身分之治平專案目標1人及成員10人到案。（吳敏菁翻攝）
彰化縣警局查扣印有竹聯幫地虎企業T恤、彰虎慈善會及中華統一促進黨贏政黨部背心。（吳敏菁攝）
彰化縣警局查扣商業本票、借據、被害人身分證、木劍及棒球棍等證物。（吳敏菁攝）

今年7月才20歲游姓小兄弟決心金盆洗手，告別幫派，引起堂口兄弟不滿，蔡姓藉故率眾將人押到彰南路某廟口動私刑，4、50人手持木棍、熔膠齊飛，將被害人打成豬頭，彰化縣警局投入偵辦，揪出幫派以放高利貸為業，屢屢率領幫眾街頭鬥毆事件

，8日逮捕11人。

彰化縣警察局8日檢肅具有幫派身分之治平專案目標1人及成員10人到案，同時查扣印有竹聯幫地虎企業T恤、彰虎慈善會和中華統一促進黨贏政黨部背心、商業本票、借據、被害人身分證、木劍及棒球棍等證物。

彰化縣警局科偵隊長唐國維表示，經長期蒐證，彰化地檢署檢察官連宏指揮，8日同步前往彰化縣彰化市、花壇鄉、秀水鄉、伸港鄉、二林鎮及雲林縣斗六市等地拘提治平目標33歲蔡姓主嫌和11人到案。

警方指出，蔡嫌為國內知名幫派竹聯幫地虎堂雲虎會會長，亦為中華統一促進黨之成員，平日除與幫內成員以高利貸放為業外，亦率領幫眾參加街頭的鬥毆事件，對於貸以重利之被害人，以言詞恐嚇被害人，或是以揚言對其家人不利之手段使被害人心生畏懼，進而交付財物，若被害人不服從，更強押暴打。

另於今年7月間，20歲成員意圖脫離該幫派，即遭蔡嫌藉故欠3000元未還，號召兄弟出動好幾部轎車，將人強行押到廟口、毆打成傷，經彰化縣刑事警察大隊長期蒐證

，8日凌晨同步執行拘提、搜索，兵分11路，動員警力36名，蔡姓主嫌和11名成員到案，訊後將依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送。

(中時 )

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