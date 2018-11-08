陸金庸作品銷量 環比增長超350倍

2018年11月08日 18:48 旺報 張國威

兩岸著名作家金庸10月30日逝世引發華人世界的紀念潮。與大家的哀悼情緒一同增長的，還有金庸作品的銷售量。

南寧晚報8日報導，京東大數據顯示，從10月30日19時開始，金庸作品銷量一路直上，至20時，較10月29日增長超過120倍。當當數據表明，售價650元（原價968元）的36冊《金庸全集（郎聲舊版）》10月30日19時開始下單量大幅上漲，至31日零時，環比前一日增長超350倍。目前這套書供不應求，在京東、當當都處於預售狀態。

京東大數據顯示，10月30日傍晚傳來金庸去世消息後，19時起，京東平台「金庸」相關搜索量環比暴漲超過60倍，於21時達到搜索頂峰。當當數據顯示，10月30日開始，當當平台「金庸全集」相關詞搜索量增長80倍，獨立訪客增長相比30日前高達55倍。

在京東平台，讀者搜索最多的單冊金庸作品是《天龍八部》《笑傲江湖》《神雕俠侶》和《射雕英雄傳》，讀者購買排行是《天龍八部》《笑傲江湖》《射雕英雄傳》《鹿鼎記》《倚天屠龍記》《神雕俠侶》《書劍恩仇錄》《雪山飛狐》《碧血劍》《飛狐外傳》《俠客行》《連城訣》。其中，「90後」的讀者最愛《笑傲江湖》，「70後」、「80後」的讀者最愛《射雕英雄傳》，年紀更長的讀者更偏愛《倚天屠龍記》。

哪些地區的讀者對金庸的感情最深？京東大數據顯示，北京、廣東、上海、江蘇、四川這5省市的讀者在京東平台「金庸」搜索量最高；海南、寧夏、北京、天津、重慶的讀者「金庸」搜索量增速最快，海南增速超過百倍；北京、重慶、湖北、江蘇、吉林5省市讀者在24小時內購買金庸作品的訂單量極速攀升。

兩大平台的數據都表明，金庸作品男性讀者佔比超六成，超過八成的讀者為「70後」、「80後」，「90後」的新晉讀者也較多；學生、教師和白領是主要的讀者群。

(旺報 )