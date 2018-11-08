慶野柳成亞洲打卡熱點！搭台灣好行賞女王頭抽好禮

2018年11月08日 18:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋冬小旅行，搭台灣好行環保又便利！賞野柳女王頭抽好禮！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為歡慶野柳成為2018亞洲10大打卡熱點，即日起至107年12月9日(星期日)特別推出「野柳打卡x好行抽好禮」活動，凡於活動期間搭台灣好行-皇冠北海岸線到野柳拍照打卡，即可獲得限量紅包抽抽樂機會及抽獎券1張。

拍照打卡示意圖。（北觀處提供）

隨著社群媒體的興盛，於各大旅遊景點拍美照打卡、記錄旅遊心動瞬間，變成遊客出遊必做事項之一，線上旅遊平台Klook客路根據2018年1月至9月的資料庫統計，今年亞洲10大拍照打卡行程及景點，「北海岸野柳」獲打卡熱點第7名，引起海內外熱烈討論，代表北海岸特殊的自然地質景觀及湛藍的海岸風光，是國際旅客夢寐以求，渴望一探究竟的觀光景點。

野柳有著得天獨厚的海蝕與風化的奇岩怪石，是台灣具規模的天然地質教室。「野柳打卡x好行抽好禮」活動自即日起至107年12月9日(星期日)止，搭乘台灣好行-皇冠北海岸線前往野柳的民眾，於皇冠北海岸線野柳地質公園站牌拍照打卡，並於「北觀粉絲團-幸福北海岸」按讚，至野柳遊客中心服務台出示打卡及按讚畫面，即可獲得現場紅包抽抽樂及抽獎卡1張，最大獎可獲得2天1夜北海岸之旅。

107年皇冠北海岸線旅遊套票。（北觀處提供）

另台灣好行皇冠北海岸線亦有搭配野柳發行「經典女王」旅遊套票，套票內含北北基好玩卡交通暢遊一日劵(可搭「台灣好行皇冠北海岸線」等5條北部好行路線，亦可搭乘台北捷運、台北市及新北市公車)、野柳地質公園門票及餐飲部折價劵，另有「文藝青旅」、「午茶食光」及「好湯饗宴」套票可選擇。

抽獎券-野柳打卡 好行抽好禮。（北觀處提供）

共遊北海岸，一同慶祝野柳地質公園獲得年度打卡景點的殊榮，這個週末就從淡水捷運站2號出口轉乘皇冠北海岸線，沿路伴著海天一色的迷人景色，到野柳看女王、朱銘美術館賞藝術、金山老街品美食、金山萬里溫泉泡湯饗宴等，來一趟舒適愜意的北海岸低碳之旅吧！

(中時電子報)