真是醉了 男子醉駕送朋友回家 卻被朋友檢舉酒駕遭攔查

2018年11月08日 18:34 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

這到底是「好心」？還是「惡意」？有一對朋友在外面消夜喝酒，2人都喝得醉醺醺，之後其中1人「酒駕」冒險開車將朋友送回家，但是拒絕這位朋友好意留他在家住宿，堅持開車回自己家，結果車子上路不久，就被警車追趕攔下來，酒測超標帶回警局，原來是那位他開車送回家的朋友，「不爽」他沒答應留宿，打電話報警檢舉他「酒駕」！

中國大陸《揚子晚報》報導，淮安市淮陰區男子吳某與朋友孫某一起喝酒，酒後他好心好意將孫某送回家，而孫某也好心好意想留宿吳某，但吳某不同意，兩人爭執之下，孫某報警，吳某酒駕，結果就這樣被「陷害」居留又罰款。

警方調查，吳某與朋友孫某一起喝完酒後，吳某又駕車接上自己女朋友與孫某一起來到淮陰區漁溝鎮一家燒烤攤喝酒吃燒烤。

酒足飯飽後，吳某駕車將孫某送回家。就在孫某家門口，知道吳某當晚喝了好多酒，就好心好意讓吳某在他家休息一晚再走，但吳某執意要走。

在留與走之間，兩人發生爭執，孫某借著酒勁，威脅吳某稱「你要敢開車走，我就報警」，吳某則沒當回事，堅決要駕車離開，而孫某則真的向警方報警。後經血檢，吳某血樣中乙醇含量為178.09mg/100ml，已達醉駕標準。

依據大陸法令，吳某犯危險駕駛罪，被判處拘役二個月，緩刑二個月，並處罰金人民幣二千元。

★中時電子報關心您：喝酒不開車、開車不喝酒！

(中時電子報)