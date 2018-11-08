C羅精彩進球卻輸前東家 賽後只能打嘴炮

C.羅納多在第65分鐘踢進精彩的凌空射門，替尤文圖斯先馳得點。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

葡萄牙足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）上月隨義甲冠軍尤文圖斯，重返前東家曼聯的老特拉福球場，他沒進球但尤文勝出；兩軍8日在歐冠聯賽主客易位，C羅在第65分鐘以凌空抽射精彩破門，未料尤文於終場前4分鐘內連丟兩球，反以1比2輸給曼聯。

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「曼聯這1勝根本是撿來的，甚至稱不上幸運，」C羅賽後只能打打嘴炮，「幸運還是要靠自己去爭取，但這場比賽完全是我們拱手送給他們。我們主宰全場戰局，創造出許多機會，有3、4次可以擊垮他們，卻因鬆懈而付出代價。」

C羅發言是酸了些，但也可以理解自我要求甚高的他，無法接受自己球隊輸掉一場該贏的比賽。尤文全場23次射門遠勝曼聯的9次，卻只有和客隊一樣多的3次射正。

C.羅納多進球之後，掀開上衣露出健美的腹肌。（路透）

此役直到第65分鐘才打破0比0僵局，尤文中後衛波努奇（Leonardo Bonucci）送出超過40碼的精準長傳，C羅加速擺脫防守者，並看準這記從後方越過他頭頂的長傳球，在門前約9碼處直接凌空抽射突穿德赫亞（David De Gea）的十指關。

這是C羅本季加盟尤文後的首顆歐冠進球、也是生涯歐冠第121球，不僅替尤文首開紀錄，也讓「斑馬軍團」看起來勝券在握。豈料尤文遲遲無法攻入鎖定勝局的第2球，第86分鐘先被馬塔（Juan Mata）踢進扳平比分的自由球，3分鐘後再被曼聯定位球攻擊得手，大會記為尤文左後衛亞歷山卓（Alex Sandro）自擺烏龍，反以1比2落敗。

尤文幾乎到手的鴨子飛了，也吞下本季各項賽事的第1敗，他們在義甲以10勝1和的不敗戰績獨走，歐冠H組原也踢出3連勝開局。曼聯2勝1和1負、積分7分緊追9分的尤文，暫居H組第2，西甲瓦倫西亞5分次之，同組的瑞士年輕人隊4戰只拿1分，確定無緣分組前2與16強淘汰賽。

(中時電子報)

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