茱麗葉畢諾許五音不全嚇壞人 瘋癲行徑簡直瘋女人

2018年11月08日 18:37 中時 潘鈺楨

《愛情合眾國》。（前景提供）

「愛瘋了」影展即將於11/9正式上映，囊括由大滿貫影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）主演的《魔愛食人灣》（Slack Bay）及柏林影展最佳劇本獎得主《愛情合眾國》（United States of Love），兩部片描繪人們超越尋常的瘋魔行為，挑戰觀眾對人性的想像。

《魔愛食人灣》是茱麗葉畢諾許第二次與五度入圍坎城影展的法國名導布魯諾杜蒙（Bruno Dumont）攜手合作的黑色喜劇力作，與法國威尼斯影帝法布萊斯魯奇尼（Fabrice Luchini）、前法國第一夫人胞姊、威尼斯影后瓦萊麗雅布魯尼特德斯奇（Valeria Bruni Tedeschi）同台，超強卡司竟集體犧牲形象瘋癲演出，天馬行空的搞笑橋段讓人捧腹。

《魔愛食人灣》描述有錢貴族來到美麗海灣度假，當地卻接連傳出失蹤案件，人心惶惶之際，有錢貴公子竟愛上身無分文的撐船小伙子，結合懸疑驚悚與浪漫愛情的一齣鬧劇就此展開。茱麗葉畢諾許在片中飾演貴公子的母親，初登場就以五音不全的女高音歌聲嚇壞觀眾，誇張又瘋癲的說話方式更令人對女神的幽默感不禁莞爾。茱麗葉畢諾許透露，自己曾在一場飯局向布魯諾杜蒙誇下海口：「我什麼都能演！」，不料導演真的接下戰帖，給出這個瘋女人角色，一場戲中她跌得鼻青臉腫，不計形象的誇張表演絕對讓影迷永生難忘。

片中她的孩子酷愛男扮女裝，甚至瞞天過海讓喜歡的男孩誤以為他是女孩，而兩人的戀情曝光之後，茱麗葉畢諾許飾演的母親哭天搶地，對孩子的選擇十分不能認同。其實現實生活中，茱麗葉畢諾許對於各種性別取向的態度極為正向開放，曾在專訪中表示「所有的性別認同和取向都不是選擇，是生來如此，你當然要理解和尊重他們，不該妄加批判。生而為人，要活著已經夠辛苦了，如果還擅自對別人作道德評判，那是最糟糕的了！」影后的直率與智慧，展露無遺。

另一部電影《愛情合眾國》集合波蘭多位集美貌與才華於一身的重量級女星，描述1990年共產政權剛垮台的波蘭中，四位女人深陷無法自拔的畸戀，政治局面雖充滿初來乍到的新時代，心靈層面卻因愛而幾乎窒息。其中一位主演女星梅格黛蓮娜席莉卡（Magdalena Cielecka）以《愛在波蘭戰火時》（Katyn）聞名，有媒體形容她在波蘭的走紅程度像是安潔莉納裘莉、妮可基嫚加上凱特布蘭琪的集合體。她飾演一位與學生父親偷偷談著地下戀情的校長，面臨愛人提出分手而不擇手段留住對方，逼得對方要她以死證明自己的愛，道盡愛情中失去理智的眾生相。

《愛情合眾國》描述1990 年的波蘭，正待迎接共產政權垮台後的嶄新未來，四位情慾萌動的女⼈，則企圖衝破窒息以久的⽣命枷鎖。受困於乏味婚姻⽣活的主婦愛上教會神⽗︔嚴謹幹練的⼩學校長在不倫戀情中飽受煎熬︔年輕美麗的舞蹈教練天真追求星夢，卻遭攝影師姦污︔年過半百的失業⽂學⽼師，則陷入難耐的同性單戀。在這新時代的開端，四位女⼈命運交錯，⽽她們的⼼靈始終觸不到真正的⾃由。「愛瘋了影展」將於11/9起在光點台北電影館、南港喜樂時代影城、中壢星橋影城、台中萬代福戲院、高雄MLD影城上映，詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁www.facebook.com/ffe.tw查詢。

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