柯P首場「行動競選總部PA PA GO」 開場半小時竟不到20人

2018年11月08日 18:46 中時 張潼

今晚第一場「行動競選總部PA PA GO」 活動在士林夜市旁基河路停車場登場，雖事前柯文哲官方臉書粉絲頁、Line都大力宣傳，表定6點開始，直到6點半現場只見媒體、友柯議員候選人團隊，以及不到20位支持者，場面頗為尷尬。（張潼攝）

雖然事前柯辦大力宣傳，但直到6點半，現場支持者嘻嘻落落，加上場地燈光昏暗，更顯冷清。（張潼攝）

台北市長柯文哲今年選舉不設競選總部，改以大貨車改裝的「行動競選總部」代替，希望節省開銷、降低定點總部對附近居民的困擾，最重要是盼能接觸市民。今晚第一場活動在士林夜市旁基河路停車場登場，雖事前柯文哲官方臉書粉絲頁、Line都大力宣傳，表定6點開始，直到將近7點現場只見媒體、友柯議員候選人團隊，以及不到20位支持者，場面頗為尷尬。

因此，將近7點時，學姊黃瀞瑩還在臉書開直播，號召粉絲到場支持，另外也在台上與現場民眾合照，才陸續吸引約30位粉絲在場駐足。不過，因現場氣氛實在仍與柯文哲過去的高人氣有相當大差距，仍讓在場媒體議論紛紛。

根據柯辦規畫，行動競選總部將在台北市各定點停駐，一來作為舞台，二來也讓民眾拍照打卡，例如今天第一場在士林夜市旁，明天在龍山寺，周六則在動物園。

雖然事前柯辦大力宣傳，但直到6點半，現場支持者嘻嘻落落，加上場地燈光昏暗，更顯冷清；也有民眾在場邊竊竊私語表示，行銷文宣上寫6點開始，包括公民論壇等，結果到場才發現柯文哲是8點後才會到場，「為什麼要騙我們？」

柯辦發言人蔡峻維表示，這場活動表定6點至8點是自由打卡時間，接下來會有開場、小野、市長致詞；至於表定「公民論壇」，他稱，這是開放民眾每人3分鐘上台發表意見，小野約會在6點半到場聆聽。

針對現場氣氛冷清，蔡峻維說，每場形式、地點不同，「現在人少是為了避免交通問題，拉在比較偏的地方，民眾會陸續過來」，尤其士林夜市7點過後人比較多；但他也說，此次沒有特別動員，這個趴趴GO計畫就是讓卡車停下來，讓大家打卡拍照、講話而已，後來才安排市長上去講話，本來就沒預計像一般造勢場合。

(中時 )