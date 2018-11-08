空汙嚴重 朱暖英助選員戴口罩拜票

2018年11月08日 19:04 中時 黃國峰

近日台中市空汙嚴重，台中市南屯區登記2號市議員候選人朱暖英與助選員上街拜票，都戴上口罩，因為空氣實在太糟了！（黃國峰翻攝）

近日台中市空汙嚴重，8日由台中市南屯區往市區望去，一片灰茫茫（黃國峰攝）

選戰進入倒數10多天，各組候選人加緊腳步，馬不停蹄展開掃街拜票！台中市南屯區登記2號市議員候選人朱暖英，這二天與助選員上街拜票，都戴上口罩，因為空氣實在太糟了！朱暖英批政府錯誤的能源政策，卻要中部人民來承擔，應立即停止中電北送，也呼籲民眾，非必要盡量減少外出，以免影響健康。

中市南屯區登記2號市議員候選人朱暖英，與助選員們一行人，在南屯街上，挨家挨戶拜票，拜託市民，台中如果要好，市長得換人，要選盧秀燕來改變，南屯區議員則要選在地服務長長久久的2號朱暖英，但助選員們卻都戴著口罩，朱暖英表示，為了他們的健康，才請大家戴上口罩。而也有民眾當場反應，最近呼吸都是煤灰味，快要窒息，眼睛也癢癢不舒服，希望議員能為他們向政府爭取，呼吸健康空氣的自由。

朱暖英指出，中央政府的能源政策錯誤，不能要求地方配合，現在因為雙北，年缺電130億度，政府卻犧牲中部民眾的健康，要台中火力發電廠火力全開，往北部送電，空汙卻留了下來，中央製造的問題，要自行想法解決，在現在綠能緩不濟急的情況下，是否可以考慮在安全的範圍內，以核養綠，這都要中央去想法解決，而不是把問題留給地方。

朱暖英說，有研究顯示中部地區肺癌發生率高於全國，可見空汙嚴重，而中火既是全球發電容量第二大的火力電廠，更是全球二氧化碳排放第一的電廠，要求台中火力發電廠必須立即停止中電北送、並降載，以降低碳排，還給台中市民一個乾淨的空氣。

中市環保局8日表示，台中火力發電廠8日午夜至清晨已配合降載1900百萬瓦（MW）；中市政府也維持一級空品應變，採行前30大汙染源配合減排、前100大工地加強周邊道路洗掃抑制揚塵等措施。至於中電北送問題，台中市政府指出，中火已被市府刪減煤量500萬噸，彰化台化公司發電也停產，今年中彰投地區發電量已不夠40億度，本來電力就不夠用了，根本沒有所謂的「中電北送」問題。

(中時 )