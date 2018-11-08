被醫生問「私生活豐富？」女主播離開前又因這句大發飆

蔡逸帆分享被醫生問私生活亂。（圖／取自蔡逸帆 - 甜心媽咪臉書）

友善列印
中時電子報
蔡逸帆被醫生一句話惹火。（圖／翻攝自醫師好辣 Youtube）
蔡逸帆自曝被醫生惹火經歷（32:37起）。（影音／取自醫師好辣 Youtube）

美女主播蔡逸帆最近上節目大聊最討厭被誤會的瞬間，她透露婚前曾有次因分泌物過多上婦產科，沒想到醫生先是直白問她：「是不是私生活很豐富？」令蔡逸帆傻眼澄清性生活很單純，接著一路尷尬，最後蔡逸帆離開診間前，醫生建議她下次可帶另一半一起來看醫生，還補一句說：「妳知道帶哪個嗎？」使蔡逸帆忍無可忍大發飆。

蔡逸帆2010年嫁給大6歲前中國石油公司副總經理陳恩立的獨子陳兆仁，育有一女，2年前蔡逸帆重返螢光幕，日前上胡瓜主持的《醫師好辣》，吐露10多年前的一樁冤案，她表示自己當時與陳兆仁準備結婚，進入半同居狀態，蔡逸帆因分泌物過多求診婦產科，醫生做初步採樣檢查後，竟反問蔡逸帆：「妳是不是私生活很豐富？」

蔡逸帆說，自己當下超傻眼，在心裡罵醫生「怎麼這樣說話」，但還是耐心說對象只有老公一人，醫生則回她因檢驗出一種細菌，「就是私生活豐富才會有的」，離開醫院前醫生還建議蔡逸帆下次可以帶男伴來，卻又說：「知道帶哪個嗎？」讓蔡逸帆氣炸，「他（指醫生）以為他很淘氣，我笑不出來」，於是回家找老公算帳，而陳兆仁也澄清真的沒亂搞，最後蔡逸帆靠吃抗生素把病醫治好，但想起此事還是氣得牙癢癢。

(中時電子報)

女星產後立刻恢復產前身材 關鍵就在這幾招！
要被寶傑了？美女記者把陳其邁口誤叫成…網笑歪
洋裝豪開中門！52歲美魔女撩長髮 酥胸快彈出
茱麗葉畢諾許五音不全嚇壞人 瘋… 《寵物當家2》麥斯行為失常？ 被…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。