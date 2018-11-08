被醫生問「私生活豐富？」女主播離開前又因這句大發飆

2018年11月08日 18:44 中時電子報 蔡曉婷

蔡逸帆被醫生一句話惹火。（圖／翻攝自醫師好辣 Youtube）

蔡逸帆自曝被醫生惹火經歷（32:37起）。（影音／取自醫師好辣 Youtube）

美女主播蔡逸帆最近上節目大聊最討厭被誤會的瞬間，她透露婚前曾有次因分泌物過多上婦產科，沒想到醫生先是直白問她：「是不是私生活很豐富？」令蔡逸帆傻眼澄清性生活很單純，接著一路尷尬，最後蔡逸帆離開診間前，醫生建議她下次可帶另一半一起來看醫生，還補一句說：「妳知道帶哪個嗎？」使蔡逸帆忍無可忍大發飆。

蔡逸帆2010年嫁給大6歲前中國石油公司副總經理陳恩立的獨子陳兆仁，育有一女，2年前蔡逸帆重返螢光幕，日前上胡瓜主持的《醫師好辣》，吐露10多年前的一樁冤案，她表示自己當時與陳兆仁準備結婚，進入半同居狀態，蔡逸帆因分泌物過多求診婦產科，醫生做初步採樣檢查後，竟反問蔡逸帆：「妳是不是私生活很豐富？」

蔡逸帆說，自己當下超傻眼，在心裡罵醫生「怎麼這樣說話」，但還是耐心說對象只有老公一人，醫生則回她因檢驗出一種細菌，「就是私生活豐富才會有的」，離開醫院前醫生還建議蔡逸帆下次可以帶男伴來，卻又說：「知道帶哪個嗎？」讓蔡逸帆氣炸，「他（指醫生）以為他很淘氣，我笑不出來」，於是回家找老公算帳，而陳兆仁也澄清真的沒亂搞，最後蔡逸帆靠吃抗生素把病醫治好，但想起此事還是氣得牙癢癢。

(中時電子報)