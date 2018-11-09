致理科大大學生超有愛 照顧浪浪替牠們找家

致理科技大學慈暉社朱家榛等7名學生11月初到新北市中和動物之家當一日志工。（葉書宏翻攝）

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致理科技大學慈暉社朱家榛等7名學生11月初到新北市中和動物之家當一日志工，他們幫忙餵食、增加運動量，大大提升動物們的親人性，提高認養機率，學生們都認為既紓壓又有意義，度過了一個充實又有意義的假期。

「服務性社團大多著重於老人與小孩身上，但在社會上其實還有一群生命被無情地拋棄讓牠們沒有家，我覺得他們也是需要被愛的。」朱家榛表示，第一次來動物之家做志工，也是社團的首次突破，希望透過在動物之家的服務為社會上經常受到忽視的群體盡一份心力。

在服務過程中，有部分同學沒有養狗經驗，導致與狗狗互動時略顯生澀，但透過資深志工的教導而逐漸順手，並學習到一些照顧的技巧。另外，這次一起參與服務的幾位學生由於小時候被野狗追過，導致自小懼怕犬隻，但透過參與這次的社團活動，將狗帶出籠內、帶領牠們奔馳在草坪上，發現牠們其實溫馴親人。

新北市動保處表示，短暫的服務時光增加的不只犬隻的親人性與自信心，也同時為大學生上了一場生命教育、提升自我視野，學習與關懷活蹦亂跳的毛寶貝。

中和動物之家地處山間清靜幽美、生態豐富，為讓平時忙碌的上班民眾可於休假日前往參觀，特地在每周六、日皆正常開放，也吸引因為平時忙於課業及工作而無法到動物之家服務的人，可以假日來做志工。

動保處表示，新北市現有8間動物之家，各有在地特色，同時結合附近的自然景觀，讓志工服務成為具意義及心情療癒活動，給毛寶貝好的生活環境，也適合闔家共遊；歡迎民眾前往動物之家參訪及認養，給牠們一個溫暖的家。

(中時 )

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