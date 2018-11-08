川普期中選舉受挫 今後與他打交道恐更難測

2018年11月08日 18:56 中時 王嘉源

民主黨在美國期中選舉中取得國會眾議院控制權，國際社會關注這個變動是否會影響川普政府的外交政策。有分析認為，今後川普總統在國內受限，反而可能尋求在國際舞台展現實力，川普會變得更不可預測，今後與他打交道不會更容易。

據美國之音（VOA）中文網8日指出，世界各國領導人都在對美國期中選舉的結果做出反應。作為美國的合作夥伴或競爭對手，他們試圖解讀由反對黨民主黨掌控眾議院，將對川普剩餘任期的外交政策有何影響。

民主黨宣布他們在眾議院的勝利標誌著「美國的新一天」。但這是否意味著美國外交政策也迎來了新曙光呢？分析家彼得．特魯博維茨說，事實並非如此。

倫敦經濟學院教授彼得．特魯博維茨說：「川普現在的主要優勢是在外交政策上，他在這方面擁有比國內議題多得多的自由裁量權和迴旋餘地。因此，我希望看到川普在對華貿易、伊朗和與墨西哥邊境問題上加倍努力。」

特魯博維茨說，民主黨人可能會支持川普對大陸的立場。華府指責北京不公平的貿易行為，並已對2500億美元的大陸進口商品徵收關稅。

美國之音報導說，歐洲也擔心美國對汽車等其主要出口產品徵收關稅。德國外長馬斯7日表示，選舉結果不太可能緩解緊張局勢。馬斯說：「在大西洋的這一邊，我們必須找到對美國『美國優先』座右銘的回答，在我看來，這只能是『團結的歐洲』。」

在莫斯科，俄羅斯總統普丁的發言人說，俄羅斯與美國的關係不會改變，因為很難讓兩國關係變得更糟。

與此同時，分析人士說，美國在中東的政策不太可能發生根本變化。位於貝魯特的美國戰略研究中心研究主任卡莫爾．瓦茨納說：「當涉及向沙烏地阿拉伯和中東出售武器時，我們可能會聽到一些聲音，可能會有人呼籲結束葉門戰爭。」

以色列敦促川普推進他的和平計劃。此前，美國將駐以色列大使館從特拉維夫遷到了耶路撒冷。

巴勒斯坦官員則敦促美國改變政策方向。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的國際問題顧問納比爾．沙斯說：「美國民主黨人正在接近一個可能最終促成和平進程的立場。」國際社會對美國創紀錄的女性當選議員表示讚賞，這包括巴勒斯坦移民後裔、民主黨籍聯邦眾議員當選人拉斯達．特拉比。

倫敦經濟學院教授彼得．特魯博維茨說，世界各國領導人現在都想知道接下來會發生什麼。他指出：「是否需要等到川普下台，換句話說，是否要在未來兩年拖延時間。這將是德黑蘭、北京乃至一些歐洲國家正在進行的考量。」

這種考量似乎難以解決，因為美國政治被視為越來越不穩定。

另據法國國際廣播電台中文網站報導，美國期中選舉結果引發了德國政界、經濟界和媒體的不同反響。雖然綠黨和左翼黨肯定民主黨在眾議院獲勝，但多方認為，川普的外交政策不但不會改變，而且可能變本加厲。

德國電視一台報導說，社民黨籍外長馬斯在柏林表示，「今後（和川普打交道）不會變得更容易。」他認為川普的路線不會改變，但美國繼續是歐洲最重要夥伴。他呼籲歐盟聯合起來，以擺脫美國的懲罰關稅。

德國廣播電台報導說，基民盟對外貿易政治家羅特根也認為，「川普的外交政策不會出現變化。」不僅如此，在一個分裂的美國，川普很可能會繼續推行兩極分化政策。

法廣指出，德國經濟界普遍表示，從美國刮來的將仍然是逆風。德國Ifo經濟學院院長Fuest表示：「很多民主黨人更傾向於貿易保護主義。為了轉移內政上受到的更大壓力，川普很有可能對歐洲和中國更為凶悍。」德國工業聯合會主席Kempf也觀點基本相同。他說：「很多共和黨人支持川普的貿易議程。美國政府的衝突路線將繼續威脅世界經濟。」

《南德意志報》認為：美國期中選舉是對川普的公投表決。它清楚地顯示，數百萬美國人仍然繼續支持川普充滿謊言的毀滅性政策，只熱衷於毀滅的川普會變得更不可預測。

(中時 )