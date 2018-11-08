炎亞綸的B男出面 無法原諒他肉體出軌...

2018年11月08日 19:07 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人炎亞綸昨（8）日被爆出劈腿3男，晚間發出聲明道歉表示：「我曾經對人付出真感情，但在結束時沒有好好的處理。」今日其中一人B男出面接受媒體訪問，他表示，「還是愛著他」，但無法接受他肉體出軌。

據《蘋果》報導，B男接受訪問表示，3個男生其實交往沒有重疊，但炎亞綸在與B男交往期間，發現炎和已經分手的A男肉體出軌，於是斬斷這段感情。

炎亞綸的B男表示，無法原諒他肉體出軌。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

B男表示，炎剛開始是在社群軟體上主動敲他，炎使出偶像劇男主角的攻勢，迅速擄獲B男芳心，炎對他噓寒問暖，又想到炎身為大明星，願意將所有心力放在他身上，愛苗就此滋長，僅認識1周就決定交往，被問炎有說過什麼令他感動的話，B男表示：「他有承諾要照顧我，還說功成名就要把我接到他家一起住，他是明星說出這類承諾，讓他很感動。」

B男也澄清與A、C男的交往沒有重疊的說法，A男和炎在2016年至2017年交往；C男則是2017年底跟炎在一起，今年初分手；B男則是今年8月跟炎交往至上月底分手。

B男也表示還是愛著他，只是肉體出軌讓他心痛。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

他表示A男之所以會認為炎劈腿，是因為炎與A分手後，A還是持續糾纏，甚至炎在今年10月20日到台中出席活動時，前一晚還和A男發生關係，炎亞綸在彼此交往期間「肉體出軌」踩到他的底線，讓他無法再接受這段感情，加上炎亞綸常以工作忙碌為由，對他態度變得冷淡，B男說：「我會想關心他，但傳簡訊給他卻已讀不回，這樣會很沒安全感。」於是跟他分手，不過他坦承對炎至今有愛，不忍他被誤解劈腿才決定站出來說出真相。

(中時電子報)