中職》王柏融「指名」嗆開轟 陳冠宇：我是學長不能丟臉

由左至右分別為Lamigo桃猿投手蘇俊羽、外野手王柏融、總教練洪一中、羅德總教練井口資仁、投手陳冠宇、內野手井上晴哉。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/桃園報導

Lamigo桃猿將從明天開始進行連續3天的交流賽，未來可能旅日的王柏融將再次對決高中學長陳冠宇，今天（8日）王柏融當著陳冠宇的面放話「要把球打出全壘打牆外」，而陳冠宇則笑著回應：「我是學長，不能丟臉。」

陳冠宇與王柏融是穀保家商的學長、學弟，陳冠宇的投球表現獲得日職千葉羅德海洋的青睞、獲得旅外機會，這次跟著球隊來台灣參與與Lamigo的交流賽。

擁有好身手的王柏融雖選擇先進入中職，但掩藏不住的光芒漸漸吸引國外球團的注意，隨著猿隊入札時程的公佈，來年「大王」王柏融的旅外機會也大幅增加。

陳冠宇、王柏融進入職棒後，2人數度有對決機會，王柏融透露，學長佔上風的次數較多，不過這次他會盡力突破陳冠宇的封鎖，把球打得越遠越好，「今年有很多好手參加交流賽，我會盡力表現、享受比賽，也會學習日本球隊的優點。」王柏融說。

陳冠宇則表示：「這是我第一次穿羅德的球衣回到台灣比賽，很期待可以在家鄉獻技，我會好好享受比賽。」至於學弟王柏融的發言，陳冠宇燦爛地笑著回應：「我知道王伯融在台灣大賽打得不錯，我有做功課，學長不能丟臉。」

明天Lamigo與羅德將進行交流賽首戰，猿隊推派年輕投手蘇俊羽先發主投，羅德則由二木康太掛帥先發。

(中時電子報)

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