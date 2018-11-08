習近平會見季辛吉 籲中美相向而行

2018年11月08日 19:37 旺報 張國威

新華社8日報導，大陸國家主席習近平8日在人民大會堂會見美國前國務卿季辛吉。

習近平指出，季辛吉博士是中國人民的老朋友，為中美關係發展作出了歷史性貢獻，我們對此不會忘記。40多年來，中美關係歷經風雨和坎坷，但總體保持穩定前行。當今世界正面臨百年未有之大變局，國際社會普遍期待著中美關係繼續沿著正確的方向向前發展。我和川普總統約定在阿根廷二十國集團峰會期間會晤，雙方可以就共同關心的問題深入交換意見。

習近平強調，中美雙方對彼此的戰略意圖要有準確的判斷。一段時間以來，美國國內涉華消極聲音增多，值得關注。中國堅持走和平發展道路，仍然致力於發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，願同美方在平等互利基礎上，本著互諒互讓的精神，通過友好協商妥善解決兩國關係發展中出現的問題。同時，美方也應尊重中方按照自己選擇的道路發展的權利和合理權益，同中方相向而行，共同維護中美關係的健康穩定發展。

季辛吉表示，很高興在美中關係步入新階段的重要時刻再次來華並見到習近平主席。在過去的幾十年歲月中，我多次訪華，親眼見證了中國的發展。當前形勢下，美中合作對世界和平與繁榮至關重要。我高度評價中方為此所作努力。發展美中關係需要戰略思維和遠見，美中雙方要更好地相互理解，加強戰略溝通，不斷擴大共同利益，妥善管控分歧，向世人表明美中共同利益遠遠大於分歧。希望川普總統和習近平主席即將在阿根廷二十國集團峰會期間舉行的會晤順利成功。

(旺報 )