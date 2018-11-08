林佳龍北上輔選許家蓓不忘邀台北巿民逛花博

2018年11月08日 19:06 中時 陳世宗

民進黨台中市長候選人林佳龍8日請假首日北上輔選！首站從台北市松山信義區出發，陪同台北巿議員許家蓓車隊掃街，為她加油打氣爭取連任。林佳龍說，他相信家蓓的活力與專業受到市民的肯定，期待家蓓能帶給市民加倍幸福；林佳龍不忘行銷花博，邀請台北市民一起來台中聆聽花開的聲音。

林佳龍競選總部發言人林尚賢指出，市長林佳龍受訪說，他也邀請姚文智到台中參觀花博，因現在時間比較緊湊，兵分多路跨區聯合競選活動，他都很樂意跟同志一起打拚，不會預設前提。

林佳龍表示，他請假第一天就北上為幾位優秀市議員加油打氣，也是民進黨年輕世代的人才，過去在國會與家蓓有合作過，她這4年在議會表現相當傑出。家蓓這些年來靠自己努力、腳踏實地，在議會認真問政得到各界肯定又有專業訓練與國際經驗，相信對台北市民家蓓是個很好的選擇。

媒體詢問到，各區輔選是否象徵母雞帶小雞？林佳龍說，六都市長相較上是有知名度，對市議員參選人是有幫助，加上我們應該來栽培這些優秀人才，我想最重要的是要聚焦在年輕的候選人，由我來跟鄉親推薦並掛保證 ，請大家能夠全力來支持家蓓。

林佳龍指出，因市議員競爭是多席次，最後衝刺是非常重要，尤其這一區參選人數大爆炸，家蓓登記第17號，可見是很激烈；這次的選舉關鍵在投票率，要讓支持者出來投票，一方面要有勝選的信心，同時也要有危機感。

林佳龍強調，選舉就是一個群眾動員的比賽，平常做這麼多，如何讓這些人出來投票而且能夠幫忙拉票，勝敗的關鍵就在最後的動員比賽。勝選的要件就是要讓民眾有感，就是呈現政績，選戰的節奏就是最後兩週衝刺，我們要深入基層、把我們政績傳播出去。

(中時 )