東奧正名公投》亞運射擊6朝元老林怡君 呼籲運動員捍衛自己參賽權益

2018年11月08日 19:08 中時電子報 黃邱倫

中華奧會今日針對東奧正名公投案召開討論會議，亞運6朝元老、射擊名將林怡君在臉書上表示，身為中華奧會委員、中華奧會運動員委員更是中華台北代表隊運動員的她，知道這些訊息時，真的是心中恐懼難耐，真的會害怕台灣因此再也不能參賽國際賽事了！林怡君臉書全文如下：

身為中華奧會委員及中華奧會運動員委員更是中華台北代表隊運動員的我，知道這些訊息時，真的是心中恐懼難耐，真的會害怕我們因此再也不能參賽了！

或許有些人會說，就算中華台北被取消會籍，選手們還是能拿著國際奧會的會旗與會歌参賽，很多國家都有此案例啊！但是請問大家知道嗎？為什麼會有運動員拿著國際奧會的會旗與會歌参加奧運嗎？

違反奧林匹克憲章遭國際奧會停權的國家（有國家因大批的選手使用禁藥被驗出，所以遭國際奧會停權，部分選手拿著國際奧會會旗参賽)，國際奧會為倡導愛與和平，所以開放難民選手参加奧運。

試問大家，中華台北代表隊的選手有犯錯違規嗎？又或者我們是難民嗎？為何我們要拿著國際奧會會旗参賽？我們為什麼不用中華台北代表團的名稱比賽（這是國際奧會核准的名稱)，為何要去使用國際奧會的名稱呢？

中華奧會開東奧正名公投討論會議，射擊名將林怡君呼籲運動員站出來，保護自己的權益。(摘自林怡君臉書)

這段時間觀察下來，支持正名運動的所謂運動員們，請問有哪位是現役的代表隊運動員們呢？再者，當你們在線上時，為何你們沒有去反抗使用奧會模式参賽呢？雖然運動員心中都有所遺憾，升旗時是五環旗，但是事實是因為有了「洛桑協議」我們才能重新再進入亞洲、世界更或者是奧運的最高殿堂。

曾經我在電視上看到100公尺跑步的比賽，當鳴槍之後所有選手大約在十幾秒內就完成比賽決定名次了，我心裡在想，一個選手為了一場奧運辛苦準備了四年（甚至不只四年)來参加奧運，結果十幾秒就定生死了，感覺好像CP值不夠高，但是真的是所有項目的選手都是用生命，用盡一切力量資源，只想站上奧運會的頒獎台上，完成夢想；沒有一位選手不想達到好成績，不想拿獎牌的！

我問過很多選手，站上頒獎台上時，心裡有什麼感覺，每個人都說，很感動很開心一切都值得了。大家知道嗎？對於運動員來說，所有在訓練上的磨難辛苦的訓練，在站上頒獎台上都會消失殆盡，你們覺得我們很傻，但是我們覺得一切都很值得；只要能完成夢想，我們絕對會義無反顧，所以請熱愛運動的大家好好想想~請大家好好支持每一個為了夢想在努力的運動員們。

(中時電子報)