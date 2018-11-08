自來水供水管網抵彰化縣芬園鄉 鄉民有福了

自來水供水管網終於抵達彰化縣芬園鄉進芬村及楓坑村，芬園鄉民有福了！（陳世宗翻攝）

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中時
陳世宗

彰化縣芬園鄉107年6月自來水普及率僅14.46%，其中多數村里均為自來水管網未達地區，居民長期習慣自鑿淺層地下水井飲用；近年來因氣候變遷水資源日漸枯竭且環境汙染嚴重，為解決日益嚴重之民生用水問題，當地部份民眾向立委黃秀芳陳情。

立委黃秀芳為爭取民眾飲用水安全，於107年01月24日辦理邀集經濟部水利署、台水公司、芬園鄉公所及當地里長，了解當地民眾用水需求，並責成各單位能積極協助改善用水問題，台水公司立即依據目前供水能力，全力協助延伸管線至供水所及範圍以增加受益戶數，並最大程度滿足當地用水需求。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，該工程於107年度獲經濟部水利署「前瞻基礎建設-無自來水地區供水改善計畫」補助工程經費999萬元，核定受益戶數為20戶，後續經芬園鄉公所積極協助取得接水證明，受益戶數由原先20戶增加為50戶。

本次主要延管範圍沿139線芬園鄉大彰路三段576號，延伸至大彰路四段860巷口，此外彰化縣政府亦協助路權及補助路面修復費1,928萬元，合計總經費2,927萬元，平均每戶共補助58.5萬元。

處長蕭淑貞並表示，本工程預計107年11月15日進場施作，將埋設延性石墨鑄鐵管自來水管口徑100公厘之自來水管線2,700公尺，預估於108年5月底前完工，屆時將改善彰化縣芬園鄉民生用提高自來水普及率，目前進芬村自來水普及率0%將提高至約3.61％；楓坑村自來水普及率0%將提高至約15.77％；芬園鄉自來水普及率將由14.46%提升至15.09%。

(中時 )

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