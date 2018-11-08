中市府加強空品應變 今午PM2.5濃度逐漸下降

2018年11月08日 19:39 中時 陳世宗

環保局於南屯區台中工業區查獲一處營建工地無適當防制措施，已依法開罰。（陳世宗翻攝）

台灣地區西半部近日受到中央山脈阻擋，擴散不易，境內汙染滯留導致空品不良。台中市政府環保局啟動一級應變，並通知中火降載減排，今日共有35家企業配合自主減產或降載，同時市府也連兩天查獲業者未作好空汙防制措施，依法開罰；隨著東北季風南下，汙染物逐漸散去，台中PM2.5濃度自下午4時起已下降，明日AQI預測值也已下修，環保局將持續監控並執行應變措施，全力減緩空汙的影響。

環保局表示，受到地形、氣候及境內外汙染影響，連三天台灣西半部從北至南，空品皆呈現不良情形，環保局啟動一級應變作為，除通知中火全日配合發電降載外，共有35家企業配合自主減產或降載，包括宏全台中廠、台灣康寧、友達台中廠、中龍鋼鐵、永豐餘成功廠、烏日啤酒廠、廣源造紙、巨大日南廠、味丹沙鹿廠、福壽、台玻台中廠、中美和、正隆后里廠、豐興、后里資源回收廠、友達后里廠等；各區清潔隊也加入洗掃作業，洗街達120公里、掃街達287公里；前30大營建工地也進行周邊道路洗掃作業。

環保局也與行政院環保署中區督察大隊合作，加強空汙聯合查核作業，今日於南屯區台中工業區查獲一處營建工地無適當防制措施，同時也查獲一家企業公司未取得許可證逕行操作，皆已依法開罰。

根據行政院環保署空品監測資料，今日中午12時台中PM2.5濃度，16座測站中有6站為紅色、6站為橘色；但到了下午4時，空品已好轉，PM2.5濃度逐漸下降，16座測站中有7站綠色、9站黃色。

環保局強調，這波空氣品質典型受到氣象條件影響，造成汙染物擴散條件較差，根據環保署最新預報資訊，明天在東北風增強下，預測AQI值將由140下修至120，環保局將持續監控空品，並執行對應等級應變作為，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )